2ГИС запустил «Линзы» — персональные виды карты

В 2ГИС появилась новая функция — «Линзы». Она позволяет мгновенно адаптировать карту под задачу пользователя: поездку на авто, движение пешком и на общественном транспорте, путешествие или поиск жилья. В отличие от обычных слоев, «Линзы» собирают нужные данные под конкретную задачу и скрывают лишнее. Карта подстраивается под пользователя одним кликом. Об этом CNews сообщили представители 2ГИС.

В актуальной версии 2ГИС уже доступны пять персональных Линз: пешеходная, туристическая, автомобильная, для поиска недвижимости и даже линза для тех, кто ностальгирует по ДубльГИС. Она оформлена в духе старой версии 2ГИС, которая использовалась до 2011 г. на ПК: в упрощенном стиле и цветами приложения того времени. Остается и привычный способ управления слоями, в стандартной линзе пользователь может выбрать именно те слои, которые нужны именно ему. Все ранее настроенные слои останутся именно в стандартном режиме.

Как работают «Линзы»

Интерфейс остался привычным, но при входе в приложение появилась кнопка «Линзы», где можно выбрать нужный режим. После выбора изменится стиль карты и логика отображения данных на карте.

Автомобильная линза

Для тех, кто ежедневно за рулем. Показывает дорожную обстановку: пробки, ремонтные работы, информация о ДТП, камеры, дорожные перекрытия. Подсказывает парковки у пункта назначения и показывает каршеринг. Помогает построить удобный маршрут с учетом реальной дорожной обстановки. Скрывает нерелевантную информацию, например, слой самокатов

Пешеходная линза

Для тех, кто передвигается по городу пешком, на самокате или на общественном транспорте. Помогает ориентироваться в городе и подстраивается под потребности пешехода: показывает переходы, широкие тротуары и тропинки. Отображает самокаты и зоны проката. Показывает, где находятся друзья на карте (при включенной функции) и скрывает автомобильные элементы: заправки, парковки или камеры контроля скорости.

Туристическая линза

Для гостей города и тех, кто хочет увидеть знакомое пространство по-новому. Выделяет на карте достопримечательности, интересные места, музеи. Показывает туристические места и туристические маршруты.

Линза «Недвижимость»

Для тех, кто исследует районы города для и выбирает квартиру. Показывает на карте цены на жилье — актуальные предложения о продаже или аренде квартир — цены, площади, обстановку и другие критерии. Помогает выбирать место для жизни в городе с учетом инфраструктуры вокруг — например, есть ли школа и детсад рядом с новым ЖК.

Линза «ДубльГИС»

Тот самый дизайн из начала 2000-х — с ретро-цветами. Линза «ДубльГИС» меняет только оформление карты: слои остаются как в стандартной версии, но внешний вид отсылает к временам, когда ДубльГИС запускался с диска, интернет загружался вечность, а телефонная линия была занята из-за подключения к сети.

«Каждый из нас ищет в городе что-то свое, а мы хотим упростить поиск и выбор. Пешеходу важно одно, водителю — другое. Поэтому мы собрали в каждой Линзе только нужную информацию и сделали переключение между ними интуитивным — буквально в один тап. Не нужно искать нужную функцию или вручную включать слои: все уже собрано под вашу задачу. Это как режим портрета или пейзажа в камере телефона — выбираешь, что именно нужно прямо сейчас, и карта подстраивается. С «Линзами» 2ГИС становится по-настоящему персональной картой, которая работает быстро, точно и без лишнего шума», — сказал менеджер продукта Персонализация Владислава Пелевина.

Остается доступной и возможность самостоятельно выбрать нужные слои в стандартной линзе — пользователь может свободно переключаться между «Линзами» и адаптироваться к любой ситуации.

Новая функция уже доступна в актуальном мобильном приложении для iOS и Android. Для активации достаточно перезагрузить приложение.