МТС прокачала сеть LTE для спортсменов самого большого села России

МТС сообщает о запуске сети LTE на территории Центра лыжной подготовки «Дубрава», где ежедневно занимаются спортом сотни жителей Воронежской области. Телеком-оборудование МТС обеспечивает высокоскоростной интернет и качественную мобильную связь на всей территории спортивного объекта площадью 15 гектаров, расположенного в селе Новая Усмань. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новое телекоммуникационное оборудование МТС позволит спортсменам и любителям активного образа жизни комфортно пользоваться мобильным интернетом и голосовой связью. Теперь устойчивое покрытие обеспечивается и в тех местах, где плотный лесной массив затруднял прохождение сигнала. Кроме того, усиление сети в этом районе позволит лучше координировать работу служб и участников, минимизируя риски при проведении тренировок и массовых спортивных мероприятий. А стабильный интернет МТС оценят не только сами спортсмены и тренеры, но и родственники, которые смогут вести прямые трансляции и делиться фотографиями с соревнований и поддерживать своих близких в режиме реального времени.

Центр «Дубрава» является ключевым спортивно-оздоровительным комплексом как для жителей села Новая Усмань, так и для воронежцев, проживающих преимущественно на левом берегу города. На территории спортивного объекта регулярно тренируются сотни детей и взрослых. Помимо лыжных гонок, здесь занимаются легкой атлетикой и лаптой. Ежегодно на базе проходят всероссийские и областные соревнования по лыжероллерам, этапы «Лыжни России» и «Кросса Нации». Летом площадка по традиции принимает рок-фестиваль «Молодые ветра», который собирает более 3 тыс. гостей.

«Современные технологии связи уже стали неотъемлемой частью спортивного процесса. Многие используют умные устройства для отслеживания своих результатов, другие для повышения эффективности тренировок консультируются с тренером онлайн, а большинство во время занятий просто слушают любимую музыку. Мы рады, что все эти возможности стали доступны гостям «Дубравы», а мы внесли свой вклад в создание современных условий для тренировок и соревнований в Новой Усмани», — отметил директор филиала МТС в Воронежской области Василий Голуб.