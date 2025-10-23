CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС включила LTE в малонаселенном поселке Юбилейный Киренского района

МТС запустила сеть LTE в поселке Юбилейный Киренского района, расположенном на северо-востоке Иркутской области. Около 400 жителей населенного пункта получили стабильный доступ к высокоскоростному мобильному интернету. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новое телеком-оборудование МТС обеспечивает высокоскоростным интернетом жителей Юбилейного на территории всего поселка — на жилых улицах и в общественно-значимых местах, в частности, в Доме культуры «Горизонт», школе, ФАПе, магазинах, отделении почты. Также дальнобойный LTE-интернет покрывает территорию соседних населенных пунктов – Чечуйск и Вишнякова, отрезок трассы Киренск-Орлово вблизи поселения, а также часть реки Лена, по которой проходят баржи, доставляющие грузы в Якутию. Ранее в здесь была доступна только голосовая связь МТС.

«Юбилейное расположено в 80 км от районного центра — города Киренск. Жителям таких отдаленных и труднодоступных мест особенно важно иметь доступ к голосовой связи и интернету. С появлением сети LTE МТС селяне смогут пользоваться современными онлайн-сервисами, государственными, медицинскими и финансовыми порталами, а жители, которые ведут сельскохозяйственную деятельность, – смотреть лайфхаки и фильмы про земледелие и животноводство. Рад, что еще несколько сотен человек могут с комфортом воспользоваться нашей сетью», — сказал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки

Нейросети уничтожают интернет. Масштабный сбой устроила не Amazon, а кривой ИИ, заменивший живых ИТ-шников

Взломана база данных поставщиков БПЛА в украинскую армию, военную разведку и госбезопасность

Uber и создатель «Яндекса» вложат $375 млн в беспилотное такси

Хозяева Facebook** и Instagram*** массово увольняют разработчиков ИИ. Полетят головы 600 сотрудников

С «дочки» SAP взыскали миллионы после ее бегства из России за убытки российской компании

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI Pura 80: младший флагман с отличной камерой

Лучшие телевизоры с OLED-экраном стоимостью до 150 000 рублей: хиты продаж

Лучшие ноутбуки с большим экраном для учебы и работы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?
Показать еще