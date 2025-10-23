Пригороды Читы получили новые скорости мобильного интернета от МТС

МТС сообщает о завершении работ по техническому обновлению сети LTE в крупных населенных пунктах Читинского округа. Жители поселков Смоленки, Карповки и Атамановки получили доступ к высокоскоростному мобильному интернету и сверхчеткой голосовой связи. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС установили новое телеком-оборудование и теперь сеть высокоскоростного интернета МТС покрывает всю территорию густонаселенных поселков и социально-значимых объектов. В общей сложности, новое качество связи получили более 20 тыс. местных жителей.

Смоленка, Атамановка и Карповка располагаются недалеко от краевой столицы, поэтому многие жители ездят на работу в Читу или трудятся удаленно. В результате проведенных работ жители пригородов Читы могут комфортно пользоваться цифровыми сервисами и приложениями даже в выходные и праздничные дни, когда наблюдается пиковая нагрузка на сеть.

«Пригород краевой столицы активно застраивается, появляются новые микрорайоны, возрастает количество жителей. Коттеджные поселки набирают все большую популярность, как место загородного отдыха с семьей и друзьями в выходные и праздники. Проведенные работы на сетевом оборудовании и увеличение покрытия сети LTE с запасом емкости, повышает привлекательность данных территорий, а также помогаем людям, которые выбрали эти места для постоянного проживания, с удобством пользоваться цифровыми сервисами: совершая покупки на маркетплейсах, оформляя документы и справки на профильных сервисах, оплачивая коммуналку и общаясь с друзьями», – сказал директор МТС в Забайкальском крае Денис Бойко.