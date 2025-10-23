CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

Пригороды Читы получили новые скорости мобильного интернета от МТС

МТС сообщает о завершении работ по техническому обновлению сети LTE в крупных населенных пунктах Читинского округа. Жители поселков Смоленки, Карповки и Атамановки получили доступ к высокоскоростному мобильному интернету и сверхчеткой голосовой связи. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС установили новое телеком-оборудование и теперь сеть высокоскоростного интернета МТС покрывает всю территорию густонаселенных поселков и социально-значимых объектов. В общей сложности, новое качество связи получили более 20 тыс. местных жителей.

Смоленка, Атамановка и Карповка располагаются недалеко от краевой столицы, поэтому многие жители ездят на работу в Читу или трудятся удаленно. В результате проведенных работ жители пригородов Читы могут комфортно пользоваться цифровыми сервисами и приложениями даже в выходные и праздничные дни, когда наблюдается пиковая нагрузка на сеть.

«Пригород краевой столицы активно застраивается, появляются новые микрорайоны, возрастает количество жителей. Коттеджные поселки набирают все большую популярность, как место загородного отдыха с семьей и друзьями в выходные и праздники. Проведенные работы на сетевом оборудовании и увеличение покрытия сети LTE с запасом емкости, повышает привлекательность данных территорий, а также помогаем людям, которые выбрали эти места для постоянного проживания, с удобством пользоваться цифровыми сервисами: совершая покупки на маркетплейсах, оформляя документы и справки на профильных сервисах, оплачивая коммуналку и общаясь с друзьями», – сказал директор МТС в Забайкальском крае Денис Бойко.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки

Нейросети уничтожают интернет. Масштабный сбой устроила не Amazon, а кривой ИИ, заменивший живых ИТ-шников

Взломана база данных поставщиков БПЛА в украинскую армию, военную разведку и госбезопасность

Uber и создатель «Яндекса» вложат $375 млн в беспилотное такси

Хозяева Facebook** и Instagram*** массово увольняют разработчиков ИИ. Полетят головы 600 сотрудников

С «дочки» SAP взыскали миллионы после ее бегства из России за убытки российской компании

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI Pura 80: младший флагман с отличной камерой

Лучшие телевизоры с OLED-экраном стоимостью до 150 000 рублей: хиты продаж

Лучшие ноутбуки с большим экраном для учебы и работы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?
Показать еще