CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Стратегия безопасности Интернет Веб-сервисы
|

В «Яндекс Картах» появилась страховка автомобиля на время поездки с почасовой оплатой

В «Яндекс Картах» и «Навигаторе» теперь можно оформить КАСКО на время поездки с оплатой за час или на более длительный период по фиксированной цене. Так водители смогут оформлять страховку только тогда, когда она им понадобится. Это первый в России почасовой страховой продукт, доступный в навигационном сервисе. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

«Наши исследования показали, что пользователям интересна возможность застраховать машину прямо там, где они планируют поездки. Им важно не просто строить маршруты, но и решать практические задачи в дороге быстро и без лишних действий. Страхование автомобиля значительно дополняет экосистему транзакционных сценариев в «Картах» и «Навигаторе». Водители могут посмотреть, как доехать до нужного места, оплатить заправку и парковку, а еще сразу застраховать машину на время в пути», — сказала Ирина Грачева, руководитель «Яндекс Карт».

Стоимость полиса — от 40 руб. в час. Подключить его можно в «Яндекс Картах», в режиме навигатора, нажав кнопку с логотипом «Яндекс Заботы» внизу страницы. В «Яндекс Навигаторе» эта кнопка видна прямо на главном экране. После клика откроется раздел оформления страховки. Нужно будет ввести только номер и марку машины.

Для оформления подойдут легковые автомобили категории B не старше 15 лет с российскими нетранзитными номерами. Машина должна принадлежать физлицу и использоваться в личных целях. Полис покрывает ущерб автомобилю от ДТП, противоправных действий третьих лиц и стихийных бедствий. Компенсируется до 1,5 млн руб. на ремонт, также предусмотрена выплата до 1,5 млн руб. на всех пассажиров при ДТП.

КАСКО можно оформить не только на время поездки, но и на более длительный срок. Например, доступны варианты тарифов: на три дня, неделю, несколько недель или месяц. Страховка особенно пригодится для поездок за город или в незнакомый регион, во время плохих погодных условий или в час пик. Также она актуальна для тех, кто редко садится за руль или передает машину другому водителю. Легкость подключения и гибкость тарифов помогут снизить барьер для оформления КАСКО у тех, кто раньше не пользовался страховкой из-за высокой стоимости и сложности оформления.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки

Нейросети уничтожают интернет. Масштабный сбой устроила не Amazon, а кривой ИИ, заменивший живых ИТ-шников

Взломана база данных поставщиков БПЛА в украинскую армию, военную разведку и госбезопасность

Uber и создатель «Яндекса» вложат $375 млн в беспилотное такси

Хозяева Facebook** и Instagram*** массово увольняют разработчиков ИИ. Полетят головы 600 сотрудников

С «дочки» SAP взыскали миллионы после ее бегства из России за убытки российской компании

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI Pura 80: младший флагман с отличной камерой

Лучшие телевизоры с OLED-экраном стоимостью до 150 000 рублей: хиты продаж

Лучшие ноутбуки с большим экраном для учебы и работы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?
Показать еще