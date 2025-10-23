«Яндекс Недвижимость» запускает персональные предложения для покупателей новостроек

«Яндекс Недвижимость» запускает новый инструмент «Персональные предложения», который позволяет застройщикам создавать индивидуальные акции для пользователей, уже проявивших интерес к их жилым комплексам, а также к похожим проектам. Решение помогает мотивировать потенциальных покупателей, находящихся на финальных стадиях принятия решения, и увеличивает количество целевых обращений. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Недвижимости».

«Мы понимаем, что путь покупателя квартиры сегодня стал длиннее. Клиенты тщательно сравнивают варианты, берут паузу на раздумья, и именно в этот момент им нужна дополнительная мотивация, например, персональная скидка», — сказала Ирина Литвинова, руководитель сектора новостроек сервиса «Яндекс Недвижимость».

Как работают персональные предложения

Инструмент формирует целевую аудиторию на основе множества поведенческих факторов: конкретные действия (добавление в избранное, просмотр телефона в карточке объекта); получение жилого комплекса в качестве рекомендаций от экспертов сервиса; другие поведенческие характеристики.

Пользователи узнают о персональных предложениях через несколько каналов: в личном кабинете на сервисе «Яндекс Недвижимость», где отображается название ЖК, сумма скидки и срок действия акции; в push-уведомлениях мобильного приложения; в персонализированных email-рассылках и сообщениях в мессенджерах.

Каждое предложение содержит уникальный промокод, который покупатель называет при обращении к застройщику.

Простой запуск и прозрачная аналитика

Застройщики могут самостоятельно создавать персональные предложения в личном кабинете «Яндекс Недвижимости». Интерфейс позволяет выбрать объекты для акции, указать срок действия предложения, размер скидки и промокод.

«Важное преимущество нашего решения — его доступность. Сам инструмент бесплатный, застройщики платят только за целевые звонки по стандартной модели. При этом они получают полную аналитику по каждой акции, включая размер доступной аудитории и количество поступивших обращений», — сказала Ирина Литвинова.

Персональные предложения уже доступны всем партнерам «Яндекс Недвижимости». Для получения дополнительной информации застройщики могут обратиться к своему персональному менеджеру.