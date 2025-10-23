CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«Яндекс Недвижимость» запускает персональные предложения для покупателей новостроек

«Яндекс Недвижимость» запускает новый инструмент «Персональные предложения», который позволяет застройщикам создавать индивидуальные акции для пользователей, уже проявивших интерес к их жилым комплексам, а также к похожим проектам. Решение помогает мотивировать потенциальных покупателей, находящихся на финальных стадиях принятия решения, и увеличивает количество целевых обращений. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Недвижимости».

«Мы понимаем, что путь покупателя квартиры сегодня стал длиннее. Клиенты тщательно сравнивают варианты, берут паузу на раздумья, и именно в этот момент им нужна дополнительная мотивация, например, персональная скидка», — сказала Ирина Литвинова, руководитель сектора новостроек сервиса «Яндекс Недвижимость».

Как работают персональные предложения

Инструмент формирует целевую аудиторию на основе множества поведенческих факторов: конкретные действия (добавление в избранное, просмотр телефона в карточке объекта); получение жилого комплекса в качестве рекомендаций от экспертов сервиса; другие поведенческие характеристики.

Пользователи узнают о персональных предложениях через несколько каналов: в личном кабинете на сервисе «Яндекс Недвижимость», где отображается название ЖК, сумма скидки и срок действия акции; в push-уведомлениях мобильного приложения; в персонализированных email-рассылках и сообщениях в мессенджерах.

Каждое предложение содержит уникальный промокод, который покупатель называет при обращении к застройщику.

Простой запуск и прозрачная аналитика

Застройщики могут самостоятельно создавать персональные предложения в личном кабинете «Яндекс Недвижимости». Интерфейс позволяет выбрать объекты для акции, указать срок действия предложения, размер скидки и промокод.

«Важное преимущество нашего решения — его доступность. Сам инструмент бесплатный, застройщики платят только за целевые звонки по стандартной модели. При этом они получают полную аналитику по каждой акции, включая размер доступной аудитории и количество поступивших обращений», — сказала Ирина Литвинова.

Персональные предложения уже доступны всем партнерам «Яндекс Недвижимости». Для получения дополнительной информации застройщики могут обратиться к своему персональному менеджеру.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки

Нейросети уничтожают интернет. Масштабный сбой устроила не Amazon, а кривой ИИ, заменивший живых ИТ-шников

Взломана база данных поставщиков БПЛА в украинскую армию, военную разведку и госбезопасность

Uber и создатель «Яндекса» вложат $375 млн в беспилотное такси

Хозяева Facebook** и Instagram*** массово увольняют разработчиков ИИ. Полетят головы 600 сотрудников

С «дочки» SAP взыскали миллионы после ее бегства из России за убытки российской компании

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI Pura 80: младший флагман с отличной камерой

Лучшие телевизоры с OLED-экраном стоимостью до 150 000 рублей: хиты продаж

Лучшие ноутбуки с большим экраном для учебы и работы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?
Показать еще