Деревни в Ярославской области получили 4G

Новые скорости мобильного интернета стали доступны жителям Угличского района. Модернизация действующих объектов связи помогла улучшить зону покрытия и увеличить скорость мобильного интернета в смартфонах сельчан на 20%. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Покрытие мобильной сети четвертого поколения увеличилось в деревнях Поповка, Противье и Высокое, расположенных вдоль течения реки Улейма. Местные жители уже воспользовались предоставленными возможностями — дата трафик в октябре 2025 г. вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г.

В селе Покровское и деревне Новой, расположенных недалеко от самой длинной кольцевой дороги России — трассы «Золотое кольцо», тоже разместили новое оборудование, работающее сразу в нескольких диапазонах. Это позволило обеспечить более высокие скорости мобильного интернета и лучшее проникновение сигнала как на дороге, так и на жилых улицах.

«Чтобы клиенты не испытывали сложностей со связью во время передвижения, мы расширяем зону покрытия вдоль дорог с помощью установки нового оборудования. Также благодаря проведенным работам на сети высокоскоростной интернет стал доступен более тысячи сельских жителей, проживающих в населенных пунктах рядом с автотрассами внутриобластного значения. В том году мы улучшили покрытие и ускорили интернет вдоль внутриобластных трасс в Ростовском, Большесельском. Борисоглебском и Ярославском районах», — отметил Сергей Тимонин, директор «МегаФона» в Ярославской области.

