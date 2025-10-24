Эксперты «МТС Банка» и МТС AdTech: мошенники используют ИИ для обмана покупателей в Черную пятницу

В России приближается распродажа «Черная пятница», в рамках которой покупатели смогут приобрести товары и услуги со скидкой до 70%. Однако в этот период ажиотажа также активизируются мошенники, которые стали использовать инновации в области искусственного интеллекта для разработки более сложных схем мошенничества. Об этом CNews сообщили представители «МТС Банка».

Мошенничество становится все труднее обнаружить – его больше не выдают орфографические ошибки, неудачный таргетинг или плохой дизайн. Эксперты МТС AdTech и «МТС Банка» рассказали об основных схемах и способах борьбы с ними.

К самым распространенным схемам обмана в «Черную пятницу» можно отнести создание ресурсов, выдающих себя за популярные бренды, сети магазинов и маркетплейсы, а также фишинговые рассылки и мнимую помощь с заказом по огромной скидке, например, от лица сотрудника в комментариях и личных сообщениях в соцсетях. Покупателям также могут звонить и писать службы доставки. Кроме того, должны насторожить «лоты-приманки» с фантастическими скидками при перепродаже, предложения дополнительных купонов и промокодов, просьбы от частных лиц перенести коммуникацию в личные сообщения в популярных мессенджерах.

Выбрав товары, жертва перенаправляется на форму для оплаты, а мошенники получают деньги за «покупку» и платежные данные. А получив доступ к аккаунту, злоумышленники могут направлять вредоносные сообщения и контактам жертвы.

Мошенничество выглядит гораздо более профессиональным из-за инноваций в генеративном искусственном интеллекте. Преступники способны быстро анализировать информацию о пользователях и создавать масштабные атаки. В частности, генерировать хорошо продуманные и персонализированные электронные письма, которые качественно и реалистично воспроизводят изображения законных продавцов, вплоть до шрифтов, дизайна и tone-of-voice. Генеративный ИИ теперь также может писать код для веб-сайта, создавать поддельные чат-боты или дублировать код веб-сайта в больших масштабах. Для привлечения внимания злоумышленники могут использовать образы популярных артистов и блогеров – создавать как UGC-контент, так и профессиональные рекламные ролики. Реалистичные одобрения знаменитостей теперь могут быть созданы с помощью технологии deepfake. В ход также идет имитация сотрудников – фальсификация фирменных знаков и скриншотов из официальных приложений с пометкой «сотрудник».

Чтобы распознать образ, созданный ИИ, обращайте внимание на голос и интонации. Речь от ИИ будет идеальной, без запинок, вздохов, остановок и покашливаний.

Если скидка кажется слишком хорошей, чтобы быть правдой, или ее источник – частное лицо, потребители должны уделить несколько минут своего времени, чтобы проверить URL-адрес веб-сайта и наличие протокола https перед переходом на сайт, а также перейти непосредственно на веб-сайт бренда, чтобы проверить, является ли продажа законной. Ни в коем случае нельзя скачивать приложение по ссылке, полученной от кого-либо, даже при обещании дополнительной скидки или купона. Если сделка имеет ограничение по времени, покупатели также должны сохранять бдительность – мошенники нередко намеренно держат жертву фразами «почти все раскупили» и «скидка только до вечера». Если реклама или одобрение знаменитостей кажется случайным или странным, лучше всего свериться с официальными источниками или написать в поддержку. Мы также не советуем использовать для оплаты основные карты, чтобы случайно не скомпрометировать их данные.

В последнее время приобрели большую популярность схемы с поддельной доставкой – мошенники представляются сотрудниками курьерской службы, сообщают, что везут посылку и просят продиктовать код из SMS-сообщения. Курьеры никогда заранее не просят сообщать код для получения, они могут звонить только, чтобы уточнить адрес или готов ли адресат принять доставку. В некоторых службах доставки действительно получатель должен сообщить код, но это делается только при непосредственной передачи посылки. Также не стоит переходить по ссылкам из ложных сообщений, что ваш заказ готов к отправке, если вы ничего не заказывали. В таких сообщениях находится ссылка на на фишинговый сайт, который очень похож на официальный сайт какой-нибудь из популярных служб доставки.

И, конечно, не стоит отбрасывать меры предосторожности сразу после «Черной пятницы» – перед новым годом злоумышленники тоже очень активно рассылают письма о внезапном выигрыше в лотерею во время «Черной пятницы».