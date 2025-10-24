CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

МТС ускорила мобильный интернет в «березовой» деревне в Нижегородской области

МТС «включила» базовую станцию стандарта 4G в деревне Килелей Богородского района. В результате абонентам стала доступна скорость мобильного интернета до 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Деревня Килелей расположена в живописном уголке Богородского района Нижегородской области, примерно в 36 километрах от Нижнего Новгорода. Ее название произошло от эрзянских слов «килей» (береза) и «лей» (река), подчеркивая связь деревни с окружающей природой. Лесные массивы, густые сосновые и березовые рощи украшают окрестности деревни Килелей. Нижегородцы часто отправляются сюда за свежими ягодами и грибами.

В деревне Килелей технические специалисты МТС установили дополнительное телеком-оборудование в центральной части населенного пункта. Благодаря этому зона покрытия сети МТС теперь охватывает всю территорию деревни, включая железнодорожную станцию «Килелей», коттеджный поселок «Хюгге Килелей» и популярную туристическую базу отдыха Forest Grad. Новое оборудование обеспечит надежный мобильный сигнал и быстрый интернет, повысив уровень удобства как для местных жителей, так и для отдыхающих.

«Поддерживать хорошую связь даже в маленьких селах и деревнях — важная задача для нас. Мы устанавливаем базовые станции в разных частях Нижегородской области, чтобы наши клиенты везде могли пользоваться быстрым интернетом и устойчивым сигналом. Небольшая деревня Килелей знаменита своими уникальными природными богатствами: чистым воздухом, живописными видами, озером и речкой Килелейкой. Но главная гордость деревни — это окружающие ее просторные хвойные и березовые леса, привлекающие местных жителей и городских гостей отличной возможностью отправиться на тихую охоту за грибами. Важно, чтобы туристы и местные жители могли беспрепятственно общаться и пользоваться цифровыми сервисами даже в таком живописном месте, сохраняя контакт с внешним миром», — сказал директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

