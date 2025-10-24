CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

НСА и Минсельхоз России начали готовить переход к использованию данных сельскохозяйственных ФГИС в системе агрострахования

НСА и Минсельхоз России в лице подведомственного ФГБУ «Центр Агроаналитики» начали готовить переход к использованию данных федеральных государственных информационных систем в АПК в системе агрострахования с господдержкой. Об этом CNews сообщили представители НСА.

«В настоящее время идет речь о переходе к использованию в агростраховании данных трех ФГИС — «Зерно», «Семеноводство», ЗСН. Передача данных из этих систем по запросу застрахованного агрария позволит существенно сократить перечень документов, которые предоставляет аграрий страховой компании при страховании урожая, при заключении договора и урегулировании убытка, и в перспективе – поэтапно отойти от бумажной формы документооборота», — сказал исполнительный директор НСА Мухарбий Борануков.

Находящиеся в ведении Минсельхоза России ФГИС «Семеноводство» и ЕФГИС ЗСН позволяют получать информацию о том, какие культуры высеяны на конкретных площадях и в какие сроки. ФГИС «Зерно» содержит оперативно вводимые аграриями сведения о собранном урожае.

Также НСА в настоящее время совместно с Росгидрометом участвует в разработке Цифрового сервиса «Инфо-Метеос», который будет предназначаться для выдачи справок Росгидромета о наличии опасных природных явлений в том или ином районе в электронном режиме.

«Сегодня уже можно сказать, что агрострахование постепенно подходит ко второму технологическому переходу, который может стать основой не только для расширения возможностей оптимизации всех процессов для аграриев и страховщиков, но и для создания новых, более современных страховых программ, подходов к прогнозированию и оценке рисков, организации агрострахования в целом, – сказал президент НСА Корней Биждов. – Первый переход стартовал 10 лет назад, когда внедрение космомониторинга позволило организовать страхование полей в любой точке страны без опоры на обязательную наземную экспертизу. Сейчас, согласно информации, представленной ФГБУ «Центр Агроаналитики» на круглом столе по агрострахованию на недавно прошедшей выставке «Золотая Осень 2025», в обозримой перспективе в России должна появиться интегрированная цифровая среда по управлению АПК».

«Со своей стороны, НСА ведет работу по созданию вспомогательных цифровых сервисов – создано собственное мобильное приложение для проведения в поле страховой экспертизы с привязкой к данным космомониторинга, а в части информационно-консультационной поддержки аграриев разработаны и предложены к использованию цифровые калькуляторы», – сказал Корней Биждов.

Согласно Федеральному закону N 260-Ф3 «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования», в России в рамках централизованной системы осуществляется государственная поддержка страхования рисков растениеводства, животноводства и товарной аквакультуры. Заключать договоры страхования с государственной поддержкой имеют право только страховые компании, входящие в единое общероссийское объединение — Национальный союз агростраховщиков. Страхование осуществляется на основе единых стандартных правил для каждой страховой программы, предусмотренной в системе агрострахования.

