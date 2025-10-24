CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Почта России» добавила Max в федеральную омниканальную платформу CraftTalk для онлайн-коммуникаций с клиентами

«Почта России» завершила интеграцию собственной омниканальной цифровой платформы для онлайн-коммуникаций с клиентами в мессенджере Max. С помощью этой платформы контакт-центр почтового оператора обрабатывает текстовые сообщения от частных лиц и организаций по всей стране. Об этом CNews сообщили представители «Почты России».

Технологическим партнером проекта выступает российская компания CraftTalk, разработчик ИИ-платформы для омниканальных коммуникаций и управления знаниями, участник Фонда «Сколково».

Платформу запустили в 2025 г. Она работает с запросами клиентов по всем онлайн-каналам «Почты» – сайт, мобильное приложение, а также чаты в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». С появлением российского мессенджера Max «Почта России» включила этот канал в свою официальную коммуникацию с клиентами. Интеграция с мессенджером заняла несколько дней, так как CraftTalk заранее настроил возможность оперативного подключения данного канала в свое решение.

«Клиенты все чаще пишут нам сообщения в соцсетях и мессенджерах. За последние три месяца число таких сообщений увеличилось почти вдвое. Чтобы удобнее было общаться, мы создали специального помощника (бота) в российском мессенджере Max. Этот помощник быстро помогает отправить письмо или посылку, записаться в почтовое отделение или вызвать курьера. Если потребуется помощь живого сотрудника, бот сразу передаст ваше сообщение специалистам», — сказал директор блока по управлению онлайн-каналами «Почты России» Дахир Семенов.

«Одной из задач интеграции с Max было обеспечение работы операторов службы поддержки и ИИ-ассистента со сложными логическими сценариями, которые существуют в омниканальной платформе нашего заказчика. Напомню, что для корректных и оперативных ответов платформа интегрирована в основные внутренние информационные системы «Почты России». Это позволяет оказывать клиентский сервис на высоком уровне с учетом запросов конкретного пользователя», — сказал Денис Петухов, генеральный директор CraftTalk.

