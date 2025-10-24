CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Покупатели «Яндекс Маркета» смогут застраховать одежду и товары для дома, сада и спорта

На «Яндекс Маркете» теперь можно застраховать от негарантийных случаев одежду, обувь и аксессуары, а также товары для дома, сада и спорта. Если после покупки вещь выйдет из строя — например, сломаются садовые качели или тренажер, — пользователь сможет получить по страховому полису денежное возмещение или заменить товар на аналогичный новый. Услугу разработал сервис «Яндекс Забота». Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

Оформить страховку можно прямо при заказе — в карточке товара или в корзине. После оплаты полис сформируется автоматически и будет доступен в разделе «Мои заказы» в формате PDF, как только покупка будет доставлена. Покупатель сам выбирает срок действия страховки — три месяца или год. При наступлении страхового случая заявление можно подать онлайн в личном кабинете на «Маркете».

«Яндекс Маркет» стал первым маркетплейсом в России, где можно застраховать покупки в отдельных категориях. Новый сервис продолжает программу защиты покупателей: ранее на «Маркете» появилось страхование техники с заменой на новую — сейчас эта услуга охватывает около 85% ассортимента электроники и бытовой техники, а каждый десятый покупатель техники на площадке оформляет страховку. В дальнейшем «Маркет» вместе с «Заботой» планируют расширять список направлений, доступных для страхования на площадке.

