Помощник для учебы: в России стали доступны образовательные онлайн-курсы по работе с нейросетью «ГигаЧат» от Сбербанка

Умение работать с технологиями генеративного искусственного интеллекта сегодня важно для специалиста любого профиля. Поэтому Сбербанк вместе с университетами и школами страны разработали серию бесплатных курсов «ИИ-помощник «ГигаЧат» в образовании». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Три онлайн-программы — для студентов, преподавателей вузов и школьных учителей — учат применять нейросетевую модель Сбербанка «ГигаЧат» для учебы и преподавания. Партнеры проекта — МГУ им. Ломоносова, Московский Политех, РЭУ им. Плеханова, МИСиС, РТУ МИРЭА, СПбГУТ Бонч-Бруевича, СШ 338 и другие учебные организации.

Курс для студентов «ГигаЧат в учебе и карьере» посвящен использованию нейросети для исследовательских проектов и обучения. Программа учит осознанно и этично работать с «ГигаЧат» в учебных, научных и профессиональных задачах.

Курс для преподавателей вузов «ГигаЧат в высшем образовании» рассказывает, как применять нейросеть для персонализации обучения и организации учебного процесса, а также передать эти знания студентам.

Курс для школьных учителей «ГигаЧат для школьного обучения» показывает, как можно встроить нейросеть в ежедневную работу учителя для решения творческих, исследовательских и воспитательных задач.

Курсы включают теорию, практику и конкретные примеры использования «ГигаЧат» в образовании, науке, карьере и творчестве.

Материалы доступны на различных платформах и площадках:

– «Нетология», здесь пройти курс может любой желающий преподаватель, в удобном, асинхронном формате.

– В рамках Летней цифровой школы Сбербанка — онлайн-программы повышения квалификации для преподавателей вузов и колледжей, реализуемой совместно со «СберУниверситетом». В «СберУниверситете» также есть ряд других специализированных образовательных программ для руководителей и преподавателей вузов.

– Каждый вуз может провести обучение своих преподавателей и студентов c помощью платформы Сбербанка BootcampLabs, с поддержкой специалистов и кураторов, обратившись к нам с запросом. По завершении каждый получает сертификат о прохождении.

– Также курс развернут на внутренних LMS-ресурсах вузов-партнеров. В дальнейшем планируется расширение партнеров.

Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка: «Цифровая трансформация образования и развитие цифровых компетенций студентов являются основой развития страны, поскольку именно нынешние учащиеся определяют ее будущее. Мы убеждены, что вузы должны играть ключевую роль в формировании у студентов навыков эффективного взаимодействия с нейросетями и другими цифровыми инструментами, способствующими профессиональному росту. В этом процессе особая роль возлагается на преподавателей, которые задают рамки и стандарты работы с цифровыми технологиями. С помощью «ГигаЧат» мы помогаем создавать более интересную и эффективную образовательную среду, адаптированную к индивидуальным потребностям».

