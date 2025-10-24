Рекламодатели «Яндекс Директа» смогут размещать наружную рекламу в витринах отделений «Почты России»

До конца 2024 г. в почтовых отделениях Москвы, Санкт-Петербурга и их областях «Яндекс» установит более 500 экранов. Новый инвентарь станет частью сети наружной рекламы «Яндекса», в которую уже входят цифровые короба на крышах такси, экраны в витринах ритейлеров, аптек и пунктов выдачи заказов. Об этом CNews сообщили представители «Почты России».

В рамках партнерства «Яндекс» уже установил 200 цифровых экранов в офисах с наиболее высоким трафиком. Экраны направлены на улицу, и рекламу на них видят как посетители почтовых отделений, так и проходящие мимо люди.

Развитие сотрудничества увеличит плотность сети наружной рекламы «Яндекса» и поможет рекламодателям «Директа» повысить охват офлайн-кампаний. Также благодаря росту количества цифровых экранов бизнес сможет выбирать приоритетные районы показов объявлений и эффективнее взаимодействовать с целевой аудиторией.

«Традиционно отделения «Почты России» располагаются в наиболее проходимых местах в каждом районе крупных городов. Это делает наши витрины особенно заметным и охватным инвентарем. Тогда как технологии и данные «Яндекса» теперь обеспечивают его управляемость и измеримость, сравнимую с онлайн-форматами», — отметил директор блока по стратегии и маркетингу «Почты России» Антон Мягков.

Возможность управлять наружной рекламой и оценивать ее эффективность стала доступна в интерфейсе «Директа» в октябре 2025 г. В личном кабинете рекламодатель может выбрать место, время суток и период показа объявлений. А также корректировать настройки кампаний с учетом прогнозируемых особенностей целевой аудитории. Там же доступна статистика размещений: количество потенциальных контактов с рекламным сообщением в реальном времени (RT OTS), охват, объем и частота показов. Дополнительно можно получить расширенную пост-аналитику и оценить влияние наружной рекламы на поисковый интерес, трафик, конверсии и офлайн-визиты.

«До конца года сеть цифровых экранов «Яндекса» вырастет почти вдвое. Сотрудничество с такими партнерами, как «Почта России», позволяет нам системно ее развивать. Появление DOOH в локациях, которые являются частью повседневных маршрутов миллионов россиян, делает рекламу естественной частью городской среды. Возможность размещения на таких экранах помогает как крупным, так и небольшим брендам привлекать новую аудиторию и взаимодействовать с ней как офлайн, так и онлайн», — отметил Борис Саленко, руководитель направления цифровой наружной рекламы в «Яндексе».

Так, в личном кабинете «Директа» можно настроить показы рекламы на агрегированный сегмент пользователей, которые могли видеть объявления на цифровых экранах, и продолжить взаимодействие с потенциальной аудиторией в онлайне.