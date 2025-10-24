CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

С перфоратором и без: москвичи этой осенью массово занялись ремонтом

Москвичи с приходом осени стали активнее обновлять интерьер в своих квартирах и домах. С начала года объем мобильного трафика на сайты строительных магазинов вырос более чем втрое, а продажи на маркетплейсах — на 71%, выяснили аналитики «МегаФона» на основе обезличенных данных пользователей и сервиса аналитики маркетплейсов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Рост продаж строительных материалов и инструментов начался в июле — на этот месяц пришлось 12% всех покупок на маркетплейсах против 8% — в январе. При этом наибольшую активность зафиксировали в сентябре (14%).

Самой популярной категорией стала электрика — 12% от общего числа всех продаж с начала года. Москвичи, в частности, занимались электромонтажом, установкой звонков и систем безопасности. На втором месте по покупкам оказались отделочные материалы и силовая техника, включая виброплиты, генераторы и бетоносмесители. В топ‑5 также вошли инструменты и оснастка к ним, а реже всего жители столицы интересовались обновлением газоснабжения, отопления и вентиляции.

На фоне интереса к ремонту выделяется тренд на «тихий» ремонт: продажи товаров, не требующих сверления, выросли на 50%. Так, москвичи стали чаще покупать специальные крепления для картин и другого декора (+118%) и крючки (+27%).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки

Россия включилась в гонку за новейший стандарт связи 6G. «Сколково» спешно закупает сервера

В Англии стала незаконной 30% комиссия на приложения для iPhone и iPad

Нейросети уничтожают интернет. Масштабный сбой устроила не Amazon, а кривой ИИ, заменивший живых ИТ-шников

Взломана база данных поставщиков БПЛА в украинскую армию, военную разведку и госбезопасность

Uber и создатель «Яндекса» вложат $375 млн в беспилотное такси

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Обзор смартфона HUAWEI Pura 80: младший флагман с отличной камерой

Лучшие телевизоры с OLED-экраном стоимостью до 150 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?
Показать еще