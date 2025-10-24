CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Хостинг и домены
|

SpaceWeb подключил менеджер SSH-ключей для VPS-серверов

Хостинг-провайдер SpaceWeb запускает новый инструмент с менеджером SSH-ключей в панели управления VPS для хостинговых и облачных сервисов. Решение разработано для упрощения управления доступами и повышения пользовательского опыта при работе с ИT-системами. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

«Новый сервис помогает управлять безопасностью веб-проектов и упрощает процесс работы с виртуальными средами. Теперь управление хостингом и облаком стало более прозрачным и удобным для пользователей, что особенно важно при работе с большим количеством серверов», — сказал Егор Шилов, руководитель продуктового направления SpaceWeb.

Пользователи смогут генерировать новые SSH-ключи или добавлять уже существующие, настраивать доступы к серверам и управлять их состоянием через удобный интерфейс. Менеджер позволяет отслеживать подключение ключей к серверам и их актуальность всего в пару кликов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки

Россия включилась в гонку за новейший стандарт связи 6G. «Сколково» спешно закупает сервера

В Англии стала незаконной 30% комиссия на приложения для iPhone и iPad

Нейросети уничтожают интернет. Масштабный сбой устроила не Amazon, а кривой ИИ, заменивший живых ИТ-шников

Взломана база данных поставщиков БПЛА в украинскую армию, военную разведку и госбезопасность

Uber и создатель «Яндекса» вложат $375 млн в беспилотное такси

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Обзор смартфона HUAWEI Pura 80: младший флагман с отличной камерой

Лучшие телевизоры с OLED-экраном стоимостью до 150 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?
Показать еще