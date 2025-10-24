Связь для Корсакова: «МегаФон» построил в городе дополнительную ВОЛС

Жители Корсакова получили улучшенные цифровые возможности. Инженеры «МегаФона» модернизировали в городе телеком-сеть, построив дополнительную волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС). Это позволило увеличить надежность и стабильность мобильного сигнала для абонентов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новая ВОЛС объединила все базовые станции Корсакова в единую сеть, что обеспечило резервирование трафика и увеличение пропускной способности. Жители города теперь могут более активно использовать в повседневной жизни передовые цифровые сервисы — от телемедицины и онлайн-курсов до систем «умного дома» и мобильных приложений, работающих в режиме реального времени.

После модернизации городская телеком-сеть оператора работает более стабильно, обеспечивает надежную связь для всех абонентов даже в периоды пиковой нагрузки. Это особенно актуально в периоды массовых мероприятий, традиционных для Корсакова: фестиваль «Корсаковская весна», День города, морской парад, празднование Дня рыбака, когда тысячи горожан и гостей одновременно пользуются мобильной связью.

«Усиление телеком-сети — важный шаг для улучшения связи в Корсакове. Новая оптическая линия делает интернет быстрее и стабильнее, закладывает основу для внедрения в городе современных цифровых решений — таких как умное видеонаблюдение или автоматизированные городские сервисы. Теперь жители смогут комфортно работать, учиться и пользоваться государственными цифровыми услугами», — сказала директор «МегаФона» в Сахалинской области Юлия Иваницкая.