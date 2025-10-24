Yandex B2B Tech и Avanpost запускают новое решение для безопасного доступа в эпоху BYOD и гибридной работы

Более 70% сотрудников сегодня регулярно используют личные устройства для работы, что ставит компании перед серьезными вызовами: размытыми границами корпоративной сети, отсутствием единого контроля над конечными точками и уязвимостями в цепочке аутентификации. В ответ на эти риски Avanpost — российский разработчик решений в области безопасности идентификационных данных — и подразделение «Яндекса», которое развивает технологии для бизнеса, Yandex B2B Tech представили интеграцию Avanpost Device Control (в составе платформы Avanpost Access) с «Яндекс Браузером для организаций». Об этом CNews сообщили представители Avanpost.

Новое решение объединяет технологии двух платформ и меняет подход к управлению доверием к устройствам, обеспечивая единый, безопасный и прозрачный доступ к корпоративным ресурсам — независимо от того, с какого устройства, и где работает сотрудник.

Современные ИТ- и ИБ-команды сталкиваются с тремя системными вызовами: разрозненный парк устройств: десятки тысяч точек подключения, включая BYOD, без единой системы учета; отсутствие прозрачности: администраторы не видят, обновлен ли антивирус, актуальна ли ОС или установлены ли необходимые патчи; неточная идентификация: одно и то же устройство может «выглядеть» как несколько разных при подключении через браузер, мобильное приложение или десктопный агент.

Интеграция решений Avanpost и Yandex B2B Tech устраняет все три проблемы и дает бизнесу следующие возможности: единый цифровой профиль устройства — для любого типа клиента: веб, мобильный, десктопный; полная прозрачность состояния устройств — администраторы видят статус защиты и другие ключевые параметры; высокоточная оценка доверия — исключаются ложные срабатывания и «размножение» устройств, что повышает эффективность реализации политики Zero Trust; гибкость реагирования — администраторы могут настраивать политики: от полного блокирования до упрощенного доступа с дополнительной верификацией; снижение нагрузки на ИТ — вместо множества разрозненных инструментов — единая платформа для управления доверием ко всем устройствам в гибридной и BYOD-среде.

Благодаря встроенным в «Яндекс Браузер для организаций» групповым политикам, конфиденциальные сведения остаются внутри безопасного контура, который сохраняется вне зависимости от того, есть у службы ИБ контроль над остальным окружением устройства или нет.

Браузер обладает функциями защиты от утечки данных через копирование в буфер обмена, печать, загрузку или пересылку файлов по почте, в мессенджерах, на другие сайты или носители

Функция «Проверка устройств», а также проверка целостности приложений позволяют убедиться в том, что устройство, с которого сотрудник подключается к корпоративной инфраструктуре, соответствует требованиям ИБ-службы.

«Сегодня безопасность доступа — это не только про пользователя, но и про устройство. Мы рады представить решение, которое позволяет точно идентифицировать каждое устройство, независимо от контекста его использования. Это фундамент для построения действительно надежной архитектуры Zero Trust в условиях гибридной работы», — отметил Дмитрий Грудинин, руководитель продуктовой линейки Avanpost Access, компания Avanpost.

«Вопрос безопасности корпоративных систем стоит особенно остро в последние годы – контуры безопасности размываются в силу миграции рабочих сценариев в веб, трендов на удаленную работу, подключение с личных устройств. Интеграция с Avanpost Device Control — стратегическое решение, которое позволяет нашим клиентам точно контролировать уровень доверия к каждому устройству и создавать надежный барьер на пути потенциальных угроз, обеспечивая защиту ресурсов на уровне точки входа», — сказал Илья Шибанов, CEO «Яндекс Браузера».