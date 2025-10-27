Бесплатный Wi-Fi стал доступен для гостей Казанского Кремля

На территории музея-заповедника «Казанский Кремль», который ежегодно посещают более 4 млн туристов, компания «Таттелеком» (бренд «Летай») организовала гостевой Wi-Fi. Несколько десятков размещенных Wi-Fi-точек обеспечили зону покрытия для доступа в интернет на входных группах достопримечательностей жемчужины Татарстана. Среди них: мечеть Кул Шариф, Благовещенский собор, Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан, Музей Пушечного двора, Тайницкая башня, выставочный зал «Манеж», СпасоПреображенский собор и Юнкерское училище. Об этом CNews сообщили представители «Таттелеком».

Уникальный историко-архитектурный комплекс, включенный в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, стал непростым проектом для инженеров. Помимо требований по сохранению архитектуры объектов культурного наследия при построении сетей Wi-Fi необходимо было учесть толщину стен и перекрытий зданий, расположенных в самых древних частях Казанского Кремля, – 1,5–3 м. Подобные конструкции могут являться помехой для распространения сигнала. Инженеры «Таттелекома» решили эту задачу на этапе радиопланирования.

В условиях ограничений работы мобильной связи при режиме беспилотной опасности гости Казанского Кремля смогут оставаться на связи и комфортно пользоваться цифровыми сервисами: приобретать электронные билеты, обмениваться аудио- и видеоконтентом в мессенджерах и соцсетях, вызывать такси и др. Подключиться к бесплатному Wi-Fi можно с любого гаджета через безопасную авторизацию по номеру мобильного телефона.

«Для музея-заповедника важно, чтобы наши посетители могли оставаться на связи. Приобретать билеты онлайн и предоставлять их в зоне контроля, делиться с близкими своими впечатлениями – эти возможности стали не всегда доступными в современных реалиях. Стабильный Wi-Fi поможет гостям чувствовать себя комфортнее, отдыхая в сердце города», – сказала Екатерина Шадова, начальник отдела «Визит-центр» Казанского Кремля.

Строительство и подключение Wi-Fi-сетей на территории Казанского Кремля реализовано на безвозмездной основе. Данный проект стал очередным социальным вкладом регионального оператора в повышение уровня комфорта для жителей и гостей Татарстана при пользовании цифровыми сервисами.