Детский помощник «СберКот» поселился в умных колонках Sber

«Сбер» продолжает внедрять «СберКота» в различные продукты и решения для юных пользователей. Теперь помощник обитает не только внутри детского банковского приложения «СберKids», но и поселился во всех интеллектуальных колонках Sber с «ГигаЧат».

В новой роли в качестве детского персонажа в колонках «СберКот» поддерживает любознательность, дает полезные рекомендации, а еще включает музыку и проактивно вовлекает в беседу маленьких непосед. При этом разговаривает с ребёнком на одном языке и никогда не даст вредный совет, так как бережно подбирает формулировки при общении с детьми, утверждают в «Сбере».

Безопасное взаимодействие возможно благодаря детскому фильтру, который встроен в работу персонажа на всех поверхностях. Например, внутри умных колонок Sber работает система распознавания голоса и детский цензор, что позволяет ограничивать информацию и музыкальный контент 18+ и всё то, что не предназначено для маленьких детских ушей.

Можно попросить «СберКота» включить веселую музыку, детские подкасты или саундтреки из мультфильмов. Можно настраивать громкость, перематывать, запоминать любимые треки или продолжать прослушивание с того места, где остановились. «СберКот» поможет придумать сказку, главных героев которой определяет ребёнок или родители. С ним также можно поиграть в образовательные игры для самых маленьких, например, по описанию от «СберКота» угадать, о каком животном идет речь.

«СберКот» в умных колонках Sber станет настоящим помощником родителям, он расскажет сказку на ночь или напомнит собрать портфель в школу на завтра. Достаточно сказать: «СберКот, пора спать!» — и умный помощник мягко объяснит маленькому непоседе, что пора ложиться в кровать.

«СберКот» сможет превратить учебу в увлекательную игру, объяснит сложное простыми словами, с ним легко выучить таблицу умножения или стих, поможет с докладом по школьным предметам или проведёт полноценное исследование по заданной теме. Совсем недавно в умных колонках Sber появилась новая функция, которая пригодится родителям, — «Исследования». По специальному запросу «СберКот, проведи исследование» искусственный интеллект внутри колонки поможет подготовить доклад или реферат на заданную тему и через несколько минут результат появится в веб-версии «ГигаЧат» или в мобильном приложении для Android-устройств.

Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка, сказал: «Умные колонки Sber прошли значительную эволюцию: они научились управлять умным домом короткими голосовыми командами, воспроизводят любимую музыку пользователя, ставят напоминание, будильники, подсказывают о загруженности дорог и погоде, а благодаря «ГигаЧат» дают развернутые ответы на все самые сложные вопросы и проводят полноценные исследования на заданную тему. Они стали незаменимыми помощниками, а теперь научились понимать самого важного пользователя — ребёнка. «СберКот» добавляет устройству тепла и доброты, превращаясь из умного гаджета в верного друга для всей семьи».