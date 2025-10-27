«МегаФон» прокачал интернет в Слюдянском районе

Жители и гости Слюдянского района получили доступ к более быстрому мобильному интернету и улучшенной голосовой связи. Специалисты «МегаФона» добавили новое оборудование в контур 4G и модернизировали действующие станции связи. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Дополнительное телеком-оборудование появилось в Слюдянке, вблизи федеральной трассы «Байкал». Оно поддерживает такое сочетание частотных слоев, которое позволяет одновременно пользоваться интернетом большому количеству абонентов на значительной территории, при этом обеспечивает высокие скорости – до 75 Мбит/с.

Кроме того, инженеры модернизировали станции связи в Байкальске, Утулике и самой Слюдянке, добавив дополнительные слои 4G и переведя частоты устаревших сетей в актуальный LTE-стандарт. Решения позволили расширить зону покрытия и разогнать скорости загрузки, в том числе на «Горе Соболиной» и на подъезде к ней.

«Мы понимаем, насколько важно развитие цифровой инфраструктуры в туристических местах, и видим рост спроса на качественную связь не только от местных жителей, но и от туристов и предпринимателей. Поэтому в этом году провели ряд работ на Байкале в Слюдянском районе – построили станцию связи в Слюдянке, обновили оборудование в соседних Байкальске и Утулике. Также отмечу, что ранее мы установили станцию в Мангутае – небольшом, но набирающем популярность у отдыхающих поселке. Стабильная сеть — это основа для комфортной жизни и экономического роста территорий», — отметил директор «МегаФона» в Иркутской области Алексей Михайлов.

Теперь туристы могут с комфортом делиться впечатлениями в соцсетях и звонить близким в другие города, а местные жители – удаленно работать, делать покупки на маркетплейсах, пользоваться онлайн-банкингом и госуслугами, быстрее скачивать файлы и смотреть с телефона видео в высоком разрешении.