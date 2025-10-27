CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

«МегаФон» запустил интернет в 8 районах Воронежской области

Новые базовые станции «МегаФона» заработали сразу в восьми районах Воронежской области: Аннинском, Бобровском, Богучарском, Верхнехавском, Каширском, Лискинском, Острогожском, Рамонском и Хохольском. Оператор произвел запуск телеком-оборудования в 14 населенных пунктах региона, большинство из которых – административные центры сельских поселений. Реальное улучшение качества жизни заметят сразу 20 тыс. жителей этих мест.

Телеком-оборудование появились именно там, где связь напрямую влияет на повседневные дела и развитие местных инициатив. В селе Добрино, где проводят необычные экскурсии по молочному производству, гости теперь могут легко делиться впечатлениями, фото и видео в мессенджерах и соцсетях. В деревне Кривоборье, рядом с геологическим памятником природы «Урочище Кривоборье», туристы могут пользоваться всеми цифровыми сервисами. А в селе Ясное, где расположен конноспортивный комплекс, тренеры и наездники получили надёжную связь для координации тренировок и участия в соревнованиях.

Теперь местные жители и гости населенных пунктов смогут решать онлайн как рабочие, так и личные вопросы — от проведения видеоконференций и загрузки электронных документов до оплаты коммунальных услуг и записи к врачу. Особенно важно, что пожилые люди получат возможность освоить новые технологии, школьники смогут учиться на онлайн-платформах, а предприниматели оперативно координировать рабочие процессы.

«Мы не просто строим базовые станции, а реально повышаем качество жизни людей в сельских районах, – сказала директор «МегаФона» в Воронежской области Мария Мамедова. – Когда жители небольшого села могут получать новые профессии онлайн, вести бизнес или просто поговорить с детьми, живущими в другом городе, – это значительный шаг к более удобной и современной жизни для всех жителей региона».

Только с начала осени через новые базовые станции оператора прошел объем трафика, сравнимый с просмотром свыше 40 тыс. серий любимого сериала, а продолжительность разговоров уже превышает 850 тыс. минут. Такие показатели говорят о высокой востребованности мобильной связи в селах и деревнях Воронежской области.

Перечень населённых пунктов, где появились новые базовые станции: Аннинский район (п. Новая Жизнь); Бобровский район (с. Хреновое); Богучарский район (с. Лебединка, Твердохлебовка); Верхнехавский район (с. Большая Приваловка, Сухие Гаи); Каширский район (с. Круглое); Лискинский район (с. Добрино); Острогожский район (с. Гнилое, Петренково, Девица); Рамонский район (с. Ямное, д. Кривоборье); Хохольский район (с. Гремячье).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки

Создателя Chronopay посадили на 10 лет

Amazon засекретила реальный расход воды своими ЦОДами

Российская киберполиция закрыла майнинг-ферму из-за кражи электричества ценой в миллиард

Глобальный передел облачного рынка. Клиенты Amazon стремглав бегут к конкурентам – компания устарела и погрязла в бюрократии

Исследователи обеспокоены появлением у ИИ инстинкта самосохранения. Нейросети уже научились врать и шантажировать

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Как корректно поставить задачу ИИ и избежать ошибок при запросе: советы ZOOM

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Обзор смартфона HUAWEI Pura 80: младший флагман с отличной камерой

Показать еще

Наука

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/