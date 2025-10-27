CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

МТС накрыла сетью ФАПы отдаленных поселков Красноярского края

МТС объявляет о расширении сети в одиннадцати округах Красноярского края — Манско-Уярском, Шушенском, Курагинском, Боготольском и других. Благодаря проведенным работам высокоскоростной интернет накрыл социальные объекты деревень и сел, общая численность населения которых составляет более 3500 человек. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС установили телеком-оборудование в селах Майское Утро, Восточное, Фаначет, Александровка, Медяково и Маринино, а также в деревнях Пакуль и Арефьевка и поселках Чистые Пруды, Зарничный и Новоозерный. В зону покрытия попали важные социальные объекты этих населенных пунктов — школы, детские сады и фельдшерско-акушерские пункты, куда за врачебной помощью обращаются местные жители. Мобильный интернет МТС заработал также в жилых домах и магазинах. Сельчане могут учиться и работать дистанционно, пользоваться всеми современными цифровыми сервисами.

«Мы продолжаем расширять покрытие сети МТС в Красноярском крае. За 2025 г. мы «оцифровали» более 90 малых населенных пунктов, в каждом из которых насчитывается не более 1000 жителей, причем большая часть запущенного в эфир оборудования пришлась на Балахтинско-Новоселовский, Ирбейско-Саянский, Большемуртинско-Сухобузимский, Назаровский и Шарыповский округа. Поддерживать хорошую связь даже в маленьких селах и деревнях — важная задача для нас», — отметил директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

