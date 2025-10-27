CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Продавцы «Яндекс Маркета» смогут проанализировать продажи с помощью искусственного интеллекта

«Яндекс Маркет» обновил личный кабинет продавца и добавил в него Маркет AI — чат с ассистентом на основе искусственного интеллекта, который помогает продавцам с рутинными задачами. Бета-версия Маркет AI уже умеет отвечать на вопросы про маркетплейс и анализировать продажи. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Так, например, ассистент подскажет, какой список документов понадобится для получения отметки «Оригинал» или как заказать пропуск на склад. Для этого ассистент найдет ответы в «Справке». А при анализе продаж он расскажет, как они шли за последний месяц, сравнит динамику с прошлым периодом, поделится выручкой по категориям или брендам, а также подготовит прогноз.

Все ответы ассистента можно оценить, и реакция партнеров будет сразу учтена в его переобучении. Если Маркет AI сделает вывод, что для решения задачи нужен сотрудник поддержки, он предложит позвать его.

Значок ассистента появился в меню обновленного личного кабинета продавца рядом с поиском, с помощью которого стало проще найти любую нужную страницу в один клик. Кроме того, похожие рабочие задачи теперь объединены в общие разделы — они размещены в панели сверху. Например, в разделе «Общение» — поддержка, претензии, чаты с покупателями, новости и диалог с персональным менеджером, если продавец пользуется такой услугой.

