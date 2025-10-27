«Рейтинг Рунета»: заказчики из торговой отрасли тратят на 17% больше на диджитал- и маркетинговые услуги, чем в среднем по рынку

Сервис для поиска и оценки диджитал-подрядчиков «Рейтинг Рунета» провел исследование проектов торговых компаний, проанализировав состав, стоимость и продолжительность проектов в пяти ключевых сегментах услуг: «Разработка и интеграция цифровых продуктов», «Брендинг и дизайн», «Реклама и трафик», «Коммуникации» и «Аутстаффинг». Анализ показал, что на одного заказчика из торговой отрасли приходится на 17% больше затрат на диджитал- и маркетинговые услуги, чем в среднем по рынку. Об этом CNews сообщили представители «Рейтинг Рунета».

Исследование опирается на данные о 8,54 тыс. проектах, выполненных для 6,1 тыс. клиентов торгового сектора. В 2023–2024 гг. совокупные затраты на услуги составили 22 млрд руб. — 12,5% от общих затрат во всех отраслях. При расчете стоимости учитывалась исключительно выручка подрядчиков, полученная за оказанные услуги, при этом исключались все «транзитные» платежи, такие как оплата рекламных бюджетов, лицензий и сервисных сборов.

Оказалось, что средние затраты на диджитал- и маркетинговые услуги у одного клиента из торговой отрасли на 17% превышают средние показатели по всему рынку.

В исследуемой отрасли динамика роста бюджетов в 2024 г. к 2023 г. почти равна общерыночной: +28,7% в отрасли против +29% по рынку. Также в этой отрасли заказчиков, относящихся к крупному бизнесу, на 87,3% больше, чем в среднем по рынку.

Средний чек подрядчика от одного клиента показал следующие значения: в сегменте «Коммуникации» в 2023 г. составил 345 тысяч руб., а в 2024 г. — 374 тыс. руб.; в «Рекламе и трафике» — 300 тыс. руб. в 2023 г. и 338 тыс. руб. в 2024 г.; в «Брендинге и дизайне» — 368 тыс. руб. в 2023 г. и 497 тыс. руб. в 2024 г.; в «Разработке и интеграции» — 316 тыс. руб. в 2023 г. и 399 тыс. руб. в 2024 г.; в «Аутстаффинге» средняя выручка немного снизилась: 1,37 млн руб. в 2023 году и 1,36 млн рублей в 2024 г.

Самыми востребованными услугами среди торговых компаний в 2023–2024 гг. оказались: сайты и веб-сервисы — 2,5 тыс. заказчиков, что составляет 41% всех клиентов в отрасли, расходы на услугу составили 7,2 млрд руб. (32,8% от общего бюджета в отрасли), всего было выполнено 3,22 тыс. проектов; SEO — 1,83 тыс. (30%) заказчиков, расходы — 2,1 млрд руб. (9,9%), 2,16 тыс. проектов; контекстная реклама — 1,2 тыс. (18%) заказчиков, расходы — 1,7 млрд руб. (7,8%), 1,23 тыс. проектов; корпоративные решения — 458 (7,5%) заказчиков, расходы — 1 млрд руб. (4,6%), 499 проектов; мобильные приложения — 305 (5%) заказчиков, расходы — 3,8 млрд руб. (17,5%), 391 проектов.

Лидерами по количеству заказов среди торговых компаний стали: онлайн-ритейлеры — 3,34 тыс. заказчиков, 4,62 тыс. проектов на 14,6 млрд руб.; магазины, торговые центры — 736 заказчиков, 1,07 тыс. проектов на 3,5 млрд руб.; продавцы с торговым оборудованием — 220 заказчиков, 263 проектов на 181,4 млн руб.; курьерские службы — 153 заказчиков, 208 проектов на 1,3 млрд руб.; компании, оказывающие услуги, консалтинг — 149 заказчика, 175 проектов, 178 млн руб.

«В 2025 году мы ожидаем рост бюджетов торговых компаний на уровне 15-17%. С одной стороны, рост розничной торговли заметно замедляется. С другой — отрасль остается весьма конкурентной, причем из-за постоянного роста комиссий на маркетплейсах все более важными становятся собственные каналы продаж», — сказал Анатолий Денисов, операционный директор «Рейтинга Рунета».

В исследование вошли данные, полученные при подготовке 34 рейтингов 2025 г., в том числе девять не имеющих аналогов на рынке. В рейтингах сформировано 8,4 тыс. аналитических срезов, показывающих специализацию участников на разных услугах, отраслях, типах продуктов и так далее.