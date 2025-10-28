МТС ускорила мобильный интернет в районе детской областной больницы в Нижнем Новгороде

МТС установила новую базовую станцию стандарта 4G в Советском районе в Нижнем Новгороде. В результате скорость мобильного интернета МТС в районе Нижегородской областной детской клинической больницы выросла почти на 30%.

Строительство новой базовой станции МТС вблизи улицы Ванеева существенно повысило уровень сигнала и надежность мобильного покрытия связи в непосредственной близости от детской областной больницы. Обновленная инфраструктура позволяет обеспечивать сотрудников, пациентов и гостей учреждения качественным покрытием и быстрым мобильным интернетом независимо от нагрузки на сеть. Теперь врачи, пациенты и местные жители могут с большим комфортом использовать цифровые сервисы для общения, работы, учебы и досуга на стабильно высокой скорости.

«Особое внимание МТС в Нижегородской области уделяет развитию сети в зонах размещения важных медицинских учреждений. Из-за значительной нагрузки в окрестностях больниц возникает потребность в постоянной модернизации оборудования и увеличении емкости базовой телеком-инфраструктуры. Решая эту задачу, МТС направляет значительные инвестиции на строительство новых базовых станций и внедрение инновационных решений, повышающих пропускную способность каналов передачи данных. Особенно важным является обеспечение качественного покрытия и надежного интернета около детских клиник. Мы верим, что поддержка семьи и общение с близкими имеют большое значение для психологического комфорта детей и скорейшего восстановления», – отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

Рост скорости мобильного интернета в Советском районе затронул не только территорию Нижегородской областной детской клинической больницы, но и жилой комплекс «Город будущего», центральную районную библиотеку им. Бориса Панина, а также училище олимпийского резерва.