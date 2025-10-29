МТС ускорила интернет в грибных местах Астраханской области

МТС завершила очередной этап строительства базовых станций LTE в малых населенных пунктах Астраханской области. К разгару осеннего сезона и «тихой охоты» телеком-специалисты обновили мобильную сеть в селах Харабалинского, Ахтубинского, Камызякского, Приволжского, Енотаевского, Красноярского, Володарского и Лиманского районов Астраханской области, которые популярны у грибников. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Благодаря запуску новых базовых станций и обновлению оборудования скорость мобильного интернета в населенных пунктах выросла в среднем на 25%. В числе сел, где улучшено качество связи: с. Сасыколи и с. Ахтубинка Харабалинского района, с. Садовое Ахтубинского района, с. Новокрасное Володарского, с. Грушево, с. Парыгино, п. Нижненикольский и п. Нижнекалиновский Камызякского района, п. Болдинский Приволжского района, с. Рынок Лиманского района, п. Бузан, п. Вишневый, п. Степной и п. Шмагино Красноярского района, а также Замьяны Енотаевского района. Эти места традиционно считаются привлекательными для любителей грибных прогулок. Благодаря обновлению сети жители могут с еще большим комфортом пользоваться онлайн-картами, проверять маршруты и находки, а также оставаться на связи даже вдали от крупных городов.

«Для астраханцев грибная охота является частью осенних традиций, а смартфон во время таких путешествий вопрос не только удобства, но и безопасности. Мы системно развиваем сеть LTE в населенных пунктах Астраханской области, чтобы жители могли пользоваться современными цифровыми сервисами на комфортной скорости», – отметил технический директор МТС в Астраханской области Андрей Кожарин.