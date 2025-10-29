CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Интернет Веб-сервисы
|

На платформе SkillStaff появилась возможность получать вознаграждение за рекомендацию специалистов

Платформа гибкой занятости SkillStaff, объединяющая более 27 тыс. специалистов из 230 профессиональных направлений, запустила бессрочную реферальную программу. Новый инструмент позволяет участникам платформы получать пассивный доход за привлечение новых специалистов и способствует развитию экосистемы гибкой занятости в России. Об этом CNews сообщили представители SkillStaff.

Согласно условиям программы, агент получает 2% в виде баллов, которые можно конвертировать в рубли, от суммы заработка специалистов. Агент приглашает на SkillStaff нового специалиста (реферала), который закрепляется за ним. Технически реферальная программа автоматизированна через личный кабинет платформы. Агент формирует одну именную ссылку для коллег или друзей, благодаря чему нет необходимости передавать их персональные данные. Рефералы самостоятельно регистрируются на платформе и размещают резюме. Программа конфиденциальна для агентов, не имеет ограничений по сумме вознаграждения и действует бессрочно.

Агентом может стать как физическое лицо без статуса самозанятого или ИП на специальных налоговых режимах (НПД/АУСН), так и индивидуальный предприниматель, не использующий эти режимы.

«Сегодня многие специалисты ищут способы гибко зарабатывать, совмещая подработку с основной работой, и цифровые платформы становятся для них удобным инструментом. Гибкая занятость на рынке ИТ распространена, и этим инструментом уверенно пользуются и специалисты, и клиенты. Механизм реферальной программы станет приятным бонусом на рынке платформенной занятости в ИТ-сегменте», — отметила Полина Беляцкая, исполнительный директор платформы.

Запуск реферальной программы совпадает с периодом активного роста рынка гибкой занятости. В III квартале 2025 г. количество специалистов, работающих через платформу, выросло на 14% по сравнению со II кварталом 2025 г. На фоне других сфер в ИТ-направлении традиционно наблюдаются самые высокие показатели оплаты труда. Лидером по ставке стал руководитель по инновациям — 7000 руб./час. Далее следуют solution-архитектор с оплатой 4400 руб./час, разработчик SQL — 4000 руб./час, архитектор «» — 3815 руб./час и архитектор — 3605 руб./час.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки

Инвесторы вложили 300 миллионов в технологию виртуальной примерочной

Преуспевающий пират-медиамагнат спустил в унитаз свою выручку за несколько лет, решив не платить своему адвокату

Акционерам ЦИАН выплатят специальные дивиденды на сумму 7,5 миллиардов

Российский музыкальный союз хочет штрафовать за любое использование голоса, изображения и других особенностей в ИИ без разрешения

Внезапно умер ведущий китайский ученый в сфере ИИ. Ему было 37 лет

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока AOpen WA272: труженик цифрового мира

Как корректно поставить задачу ИИ и избежать ошибок при запросе: советы ZOOM

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Показать еще

Наука

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/