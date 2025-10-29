В Подмосковье оформить компенсацию за проезд детей-сирот можно онлайн

На портале госуслуг Московской области запущена новая услуга «Компенсация оплаты бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа». Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Перевод услуги в электронный вид делает ее не только доступной, но и максимально удобной. Умный сервис в онлайн-форме автоматически проверяет ранее поданные заявления и их статус, подсказывает если мера поддержки уже назначалась. Если обращается опекун или приемный родитель сервис показывает данные о детях, которые находятся у него под опекой. Остается только выбрать ребенка из списка. Это позволяет избежать ошибок и дублирования заявлений», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Дети‑сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из их числа могут компенсировать расходы на проезд на городском, пригородном и внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также к месту жительства – за пределами Московской области, к месту отдыха или лечения и обратно – в пределах России, бывших союзных республик и других государств.

Услуга «Компенсация оплаты бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа» доступна на региональном портале.

Решение – распоряжение органа опеки и попечительства о компенсации проезда или об отказе в предоставлении услуги появится в личном кабинете заявителя в течение 10 рабочих дней.