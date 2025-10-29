CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Финансовые результаты Интернет Веб-сервисы
|

Выручка Yandex B2B Tech выросла на 47% – одним из драйверов стали решения на базе ИИ

В III квартале 2025 г. выручка Yandex B2B Tech увеличилась на 47% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Рост обеспечен высоким интересом бизнеса к решениям на базе искусственного интеллекта — все больше компаний внедряют генеративные модели, голосовые технологии и инструменты анализа данных, чтобы автоматизировать клиентские коммуникации, повысить эффективность внутренних процессов и улучшить качество обслуживания. Об этом CNews сообщили представители Yandex Cloud.

Кроме того, Yandex B2B Tech демонстрирует устойчивое развитие по всем ключевым продуктовым направлениям — от корпоративных коммуникационных сервисов и инструментов совместной работы до аналитических и инфраструктурных решений, которые помогают клиентам ускорять цифровую трансформацию и снижать затраты на ИТ.

В Yandex B2B Tech входят платформа для создания ИТ-продуктов Yandex Cloud, виртуальный офис сервисами для личных дел и совместной работы «Яндекс» 360 и несколько других направлений.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки

Инвесторы вложили 300 миллионов в технологию виртуальной примерочной

Преуспевающий пират-медиамагнат спустил в унитаз свою выручку за несколько лет, решив не платить своему адвокату

Акционерам ЦИАН выплатят специальные дивиденды на сумму 7,5 миллиардов

Российский музыкальный союз хочет штрафовать за любое использование голоса, изображения и других особенностей в ИИ без разрешения

Внезапно умер ведущий китайский ученый в сфере ИИ. Ему было 37 лет

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока AOpen WA272: труженик цифрового мира

Как корректно поставить задачу ИИ и избежать ошибок при запросе: советы ZOOM

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Показать еще

Наука

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/