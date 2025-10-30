CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Черная пятница: скепсис растет, готовность к покупкам падает

Лишь 1 из 8 россиян верит в честное снижение цен во время ноябрьской распродажи (13%). 2 из 3 считают «черную пятницу» скорее обманом покупателей (67%). Каждый пятый затруднился с оценкой (20%). Об этом CNews сообщили представители сервиса по поиску работы SuperJob.

В опросе приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

Чуть больше склонных верить в честность акции — среди женщин (15% против 11% среди мужчин). Молодежь до 35 лет демонстрирует несколько больше доверия по сравнению с теми, кто старше (17%). Россияне со средним профессиональным образованием чуть чаще расположены верить в сезонные скидки, чем выпускники вузов (13 и 8% соответственно). Чем выше уровень дохода опрошенных, тем ниже их уровень доверия «черной пятнице».

Готовность совершать покупки в ходе ноябрьской распродажи выразили лишь 6% россиян (для сравнения, в 2024 г. — каждый десятый). Причем женщины почти в два раза чаще мужчин готовы участвовать в распродаже (9 и 4% соответственно). Россияне с заработком до 100 тыс. руб. проявляют бóльшую готовность к покупкам, чем те, кто зарабатывает больше (8 и 4%).

Средняя планируемая сумма расходов на покупку акционных товаров за год снизилась до 18500 руб. (минус 2000 руб. или 11%). В 2025 г. лидерами спроса остаются одежда (20%), бытовая техника (18%) и обувь (12%).

***

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 390

Время проведения: 23-27 октября 2025 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов.

