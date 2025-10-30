CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Дачники в Барсово получили стабильный 4G-сигнал со скоростью до 70 Мбит/с

Инженеры «МегаФона» ввели в эксплуатацию новое телеком-оборудование в поселке городского типа Барсово Ханты-Мансийского автономного округа. Возможности мобильного интернета четвертого поколения оценят жители дачного товарищества на территории населенного пункта и гости, приезжающие к друзьям на дачи в выходные и праздничные дни. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новая базовая станция функционирует в нескольких частотных диапазонах и обеспечивает устойчивый сигнал на территории ДНТ «Барсовское». Скорость мобильного интернета здесь может достигать 70 Мбит/с в пиковых значениях. Это позволяет с комфортом оплачивать коммунальные услуги, делать заказы в магазинах онлайн, смотреть любимые видео и общаться в мессенджерах.

На территории располагаются приусадебные участки и загородные дома северян, которые используются в течение всего года. Теперь решать бытовые и рабочие вопросы, а также оставаться на связи с близкими стало еще комфортнее. В целом население поселка городского типа Барсово превышает 6 тысяч человек.

«Югорчане все чаще выбирают загородную жизнь, и теперь для этого не нужно отказываться от цифровых удобств. Строительство нового объекта в ДНТ “Барсовское” стало ответом на запрос жителей товарищества. Теперь они могут скрасить свой досуг за просмотром фильма онлайн или работать дистанционно, наслаждаясь скоростью мобильного интернета. Это не первая базовая станция, построенная в местах загородного отдыха в этом году — ранее мы уже улучшили сеть для жителей восточной части города Радужный», — сказал директор «МегаФона» в Ханты-Мансийском автономном округе Дмитрий Мелихов.

В 2025 г. оператор построил и модернизировал около 110 объектов в регионе. Позитивные изменения могут заметить проживающие в Нижневартовске, Сургуте, Ханты‑Мансийске и других городах.

