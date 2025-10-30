CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Осеннее море с 4G: «МегаФон» расширил покрытие в бухтах Алеут и Гротовая

Абоненты «МегаФона», отправившиеся на осеннюю прогулку по морскому побережью в районе Рисовой Пади и Зарубино Хасанского округа, теперь могут пользоваться стабильной и высокоскоростной мобильной связью. Инженеры «МегаФона» запустили новые базовые станции с поддержкой 4G, что позволило усилить телеком-сеть в районе бухт Алеут и Гротовая. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Хотя пик туристической активности в регионе приходится на летние месяцы, осенью побережье Японского моря привлекает тех, кто ценит уединенные прогулки и спокойную атмосферу. Зарубино уверенно лидирует среди населенных пунктов Хасанского муниципального округа по объему интернет-трафика в осенний период: на этот поселок приходится 23% всего трафика, переданного абонентами в округе.

Пользователям в районе бухт Алеут и Гротовая доступен мобильный интернет на средней скорости до 40 Мбит/с. Развитие телеком-инфраструктуры в Хасанском округе — часть долгосрочной стратегии компании по усилению связи в туристических локациях Приморья. В 2023 г. высокоскоростной интернет «МегаФона» появился на пляжах Зарубино. В 2024 г. оператор построил в округе волоконно-оптическую линию связи, увеличив пропускную способность сети в Зарубино, Андреевке и Славянке. Это позволило комфортно пользоваться цифровыми сервисами при пиковых нагрузках.

«Хасанский округ — жемчужина Приморья, и мы стремимся сделать здесь пребывание пользователей комфортным в любое другое время года. Ранее в районе бухт Алеут и Гротовая у «МегаФона» не было собственного покрытия — теперь мы расширили зону уверенного сигнала. Это значит, что гости и жители смогут пользоваться мобильным интернетом для навигации, общения, онлайн-сервисов и экстренных вызовов — без перебоев и с высокой скоростью», — отметил Олег Никитин, директор «МегаФона» в Приморском крае.

