CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

Подключение в Россоши: жители села получили быстрый интернет «МегаФона»

Мобильный интернет и голосовая связь «МегаФона» стали доступны жителям Россоши Алтайского края. Оператор построил базовую станцию, которая поддерживает работу сети 4G на территории населенного пункта и на участке важной межпоселковой автомобильной дороги, проходящей через поселение. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В селе проживает чуть более тысячи человек. Новое телеком-оборудование инженеры установили по улице Советская, таким образом сигнал покрыл жилую застройку и социально значимые объекты: школу, дом культуры, администрацию сельского совета, отделение почты. Также в зону действия базовой станции попала дорога, проходящую через населенный пункт и соединяющая его с соседними поселениями – Нижнекаменкой и Старобелокурихой.

Теперь местным жителям доступны услуги связи стандарта 2G и 4G. В сети четвертого поколения связисты задействовали среднечастотный сектор, обеспечивающий высокую скорость передачи данных, широкое покрытие и быстрый отклик. Замеры специалистов показали, максимальная скорость мобильного интернета в Россошах достигает 100 Мбит/с. что позволяет круглосуточно общаться с близкими в мессенджерах, оперативно решать рабочие вопросы, дистанционно получать образование, что особенно важно для молодежи. Абоненты смогут скачивать любимые кинофильмы, смотреть потоковое видео и проходить онлайн-игры.

«Край динамично развивается, а вместе с ним совершенствуется и цифровая инфраструктура. Наша цель – расширять технический фундамент для комфортной жизни в сельской местности. Современная сеть компании – это вклад не только в удобство жителей, но и устойчивое развитие всего региона», – отметила директор «МегаФона» в Алтайском крае и Республике Алтай Мария Занько.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки

Россия под атакой. Итальянские разработчики напустили вирусы-шпионы на россиян и белорусов

Каждый участник CNews FORUM сможет получить ценный приз. Успейте зарегистрироваться

Экс-сотрудник OpenAI: ChatGPT чуть не свел пользователя с ума. Руководство только имитирует работу над безопасностью

Мессенджер «Роса» выпускает веб-версию, чтобы помочь в продвижении российских смартфонов «Р-фон» и планшетов «Р-таб»

Инвесторы вложили 300 миллионов в технологию виртуальной примерочной

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Легальные приложения для отслеживания чужого смартфона в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор моноблока AOpen WA272: труженик цифрового мира

Как корректно поставить задачу ИИ и избежать ошибок при запросе: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/