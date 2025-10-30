CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Беспроводная связь Инфраструктура Интернет Интернет-доступ Цифровизация Техника
|

«Триколор» выводит на рынок собственную mesh-систему

«Триколор» расширяет линейку сетевого оборудования. Новое устройство под брендом оператора — mesh-система — призвано обеспечить стабильный высокоскоростной Wi-Fi в квартире или доме. Об этом CNews сообщили представители «Триколор».

Mesh-система «Триколор Интернет» — беспроводная сеть, состоящая из нескольких блоков (модулей), которые совместно создают единое и стабильное покрытие Wi-Fi, устраняя «мертвые зоны». Устройство позволяет гаджетам автоматически и бесшовно подключаться к самому мощному сигналу, не теряя соединения.

Одна из ключевых особенностей mesh-системы «Триколор Интернет» — ее универсальность. Она может объединять между собой роутеры разных производителей, поэтому хозяину квартиры или дома нет нужды обновлять маршрутизаторы при установке mesh-системы. Еще одна особенность новинки «Триколор» заключается в том, что она полностью оптимизирована для совместной работы с телевизионными приставками оператора.

Базовый комплект из двух блоков покрывает до 100 м² площади даже на разных этажах. При необходимости систему можно масштабировать до шести блоков без потери скорости передачи данных. Каждый блок автоматически подключится и будет настроен через единый веб-интерфейс.

Среди основных технических характеристик mesh-системы «Триколор» TR-mesh-01: совокупная скорость беспроводной сети в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц до 1167 Мбит/с, гигабитные порты для высокоскоростного проводного подключения и поддержка технологии MU-MIMO, которая позволяет системе работать с несколькими подключенными устройствами одновременно.

Mesh-система от «Триколор» доступна для покупки на маркетплейсах, у официальных дилеров оператора, а также в фирменном интернет-магазине и крупных российских сетях электроники. Рекомендуемая цена устройства составит 6990 руб.

«С появлением mesh-системы в ассортименте электроники «Триколор» мы делаем еще один шаг к тому, чтобы предложить нашим абонентам комплексную экосистему услуг: от стабильного и качественного телевещания до надежного и простого в управлении домашнего интернета. Это решение по доступной цене закрывает ключевую проблему городских жителей — неравномерное покрытие Wi-Fi», — сказала Юлия Кудряшова, директор департамента управления продуктами и проектами «Триколор».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки

Россия под атакой. Итальянские разработчики напустили вирусы-шпионы на россиян и белорусов

Каждый участник CNews FORUM сможет получить ценный приз. Успейте зарегистрироваться

Экс-сотрудник OpenAI: ChatGPT чуть не свел пользователя с ума. Руководство только имитирует работу над безопасностью

Мессенджер «Роса» выпускает веб-версию, чтобы помочь в продвижении российских смартфонов «Р-фон» и планшетов «Р-таб»

Инвесторы вложили 300 миллионов в технологию виртуальной примерочной

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Легальные приложения для отслеживания чужого смартфона в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор моноблока AOpen WA272: труженик цифрового мира

Как корректно поставить задачу ИИ и избежать ошибок при запросе: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/