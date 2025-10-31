CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Беспроводная связь Инфраструктура Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Техника Импортонезависимость
|

Над страною звучит московский гигабит: «Ростелеком» запустил массовое производство роутеров Wi-Fi 6

В октябре 2025 г. началось первое в России крупносерийное производство Wi-Fi-роутеров шестого поколения (Wi-Fi 6) на московской линии «Электры» (дочерняя компания «Ростелекома»). Ее производственные мощности рассчитаны на выпуск до 150 тыс. устройств в месяц. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

На предприятии обеспечен полный цикл производства — монтаж электронных компонентов, конфигурация и установка ПО, калибровка Wi-Fi и GPON, тестирование, упаковка и отгрузка потребителям.

Новый флагманский роутер Wi-Fi 6 Electra F30AX оснащен чипсетом AX3000. Устройство работает в двух диапазонах частот (2,4 ГГц и 5 ГГц) и обеспечивает максимальную скорость передачи данных до 3 Гбит/с. Для качественного покрытия даже в дальней комнате в квартире не нужна система из нескольких модулей для ретрансляции сигнала — устройство уже оснащено mesh-технологией.

rtc_electra3.jpg

Ростелеком

Благодаря улучшенной защите от помех и увеличенному радиусу действия устройство «Ростелекома» дает преимущество в скорости до 45% в сравнении с устаревшими моделями (роутеров пятого поколения, а также шестого поколения с чипсетом AX1500). Это особенно актуально в многоквартирных домах с большим количеством домашних Wi-Fi-сетей. Интернет «Ростелекома» с таким роутером обеспечивает работу всех сервисов и устройств (а их в семье сегодня может быть не один десяток) на максимальной скорости.

Актуальность перехода на шестое поколение Wi-Fi постоянно растет: если еще несколько лет назад только треть устройств поддерживала данный стандарт, то в ближайшее время доля совместимого оборудования, на котором его преимущества будут очевидны, превысит 70%.

Новые роутеры оснащены интегральной схемой российского производства и работают на полностью отечественном ПО, разработанном «Электрой» для «Ростелекома», они максимально защищены от киберрисков.

Антон Годовиков, заместитель президента — председателя правления «Ростелекома»: «Мы стараемся опережать требования наших интернет-пользователей к качеству услуг. Сегодня, когда количество домашних устройств с выходом в интернет может исчисляться десятками, запуск серийного производства роутеров нового поколения — логичный шаг. Оборудование, которое производит “Электра”, отвечает всем российским и мировым стандартам. Перед тем как предложить устройства клиентам, мы их тщательно испытали в нашем центре исследований и разработок. Роутеры Wi-Fi шестого поколения уже установлены первым клиентам и станут стандартом для домашнего интернета “Ростелекома”, закрывая растущие потребности пользователей на годы вперед».

Наталья Щеглова, генеральный директор «Электры»: «Наше производство максимально автоматизировано и оптимизировано, вся продукция проходит строжайший контроль качества, благодаря чему мы уверены в том, что пользователи получают решения высшего стандарта. Мы в постоянном режиме работаем над модернизацией наших линий, в октябре установлено новое оборудование, которое позволило дополнительно масштабировать производство. Мы готовы к реализации новых масштабных проектов в сфере ИТ и телекома в партнерстве с “Ростелекомом”».

Роутеры шестого поколения могут выбрать как новые клиенты, так и действующие абоненты домашнего интернета «Ростелекома». Новые клиенты могут взять оборудование в аренду в рамках акции «Тест-драйв», которая позволяет попробовать все преимущества домашнего интернета и других цифровых сервисов «Ростелекома» в течение 30 дней бесплатно. Настройку нового оборудования проводят специалисты компании.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки

В России началось массовое производство роутеров с поддержкой Wi-Fi 6

Российские банки почти прекратили консультации в Telegram и WhatsApp*. Но в суверенный мессенджер они не рвутся

«Авито» строит ИИ-ассистента за 500 миллионов и вложит в ИИ еще 12 миллиардов

Россия под атакой. Итальянские разработчики напустили вирусы-шпионы на россиян и белорусов

Каждый участник CNews FORUM сможет получить ценный приз. Успейте зарегистрироваться

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор Dreame L50 Ultra: моющий робот-пылесос нового уровня

Легальные приложения для отслеживания чужого смартфона в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор моноблока AOpen WA272: труженик цифрового мира

Показать еще

Наука

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/