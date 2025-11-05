CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Безопасность Интернет Веб-сервисы
|

Эксперты установили, что в Нижегородской области количество DDoS‑атак ниже, чем в соседних регионах ПФО

МТС при помощи аналитиков RED Security представила результаты исследования DDoS-атак за III квартал 2025 г. Поволжье сохраняет первенство по числу киберугроз с начала года, однако Нижний Новгород подвергся меньшему числу атак, чем остальные крупные регионы округа. Об этом CNews сообщили представители МТС.

С июля по сентябрь RED Security Anti-DDoS выявил и заблокировал почти 50,5 тыс. кибератак по всей России. На организации ПФО пришлось 17% от федеральных DDoS-атак, с начала года он удерживает первое место по количеству киберинцидентов в стране.

Ключевыми мишенями киберпреступников стали сфера телекоммуникаций, интернет-торговли и нефтегазового сектора. Суммарно на них пришлось более 80 % от общего объема инцидентов. Специалисты RED Security — дочерней компании МТС в сфере кибербезопасности — отметили рост атак на организации государственного сектора различных областей Поволжья, а также сферы строительства и транспорта. В тройке лидеров по количеству направленных против них атак оказались Самарская область, Саратовская область и Башкортостан. Почти 90% всех DDoS-атак в Поволжье были зафиксированы в этих регионах.

Самая мощная DDoS-атака в Поволжье в пике достигла 38 Гбит/с. Рекорд по длительности установила атака на самарского телеком оператора — она продолжалась 6,5 ч.

«Хактивисты наращивают активность в Поволжье, а методы нападений постоянно эволюционируют. Игнорировать риски — значит ставить собственный бизнес под удар, подвергаясь финансовым убыткам. Чтобы эффективно противостоять угрозам, компаниям необходимо регулярно проверять инфраструктуру на наличие уязвимостей, внедрять современные средства мониторинга и противодействия атакам, использовать надежные облачные сервисы и обучать персонал основам кибербезопасности», – сказал директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки

В России утвердили стоимость использования данных из СМЭВ. Расходы бизнеса могут исчисляться сотнями миллиардов

США разворачивают оружие для глушения спутников России и Китая

Россия под атакой. Под ударом хакеров телекоммуникации, ИТ и финансовый сектор

Завершается регистрация на CNews FORUM 2025

В России резко подорожают сотовая связь и интернет. Но россиянам это понравится, раньше было хуже

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие умные очистители в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: качественный звук и отличное шумоподавление

Обзор Dreame L50 Ultra: моющий робот-пылесос нового уровня

Показать еще

Наука

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/