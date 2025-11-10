Исследование Tribute: микроблогеры заработали за год более 990 млн руб. на монетизации закрытых Telegram-каналов

Несмотря на общее снижение доходов рекламного рынка в 2025 г., растет сегмент монетизации авторского контента. Креаторы ищут новые пути заработка на блогах, чтобы не зависеть от контрактов с брендами. Об этом CNews сообщили представители Tribute.

Демократизируется монетизация авторского контента в Telegram: микроканалы с аудиторией до 500-1000 подписчиков показывают устойчивый рост как по количеству зарабатывающих авторов, так и по уровню доходов. Tribute, платформа монетизации контента в Telegram, провела исследование и выяснила, как развивается этот сегмент в 2025 г.

Исследование проведено на основе анализа обезличенных данных более 50 тыс. авторов, которые работают с Tribute, без учета доходов от прямых рекламных интеграций. Проанализированы данные за апрель-сентябрь 2025 г.

Микроканалы — новая движущая сила «экономики творцов»

По данным Tribute, с апреля по сентябрь 2025 г. количество авторов с аудиторией до 500 подписчиков, зарабатывающих на монетизации контента в Telegram, выросло на 46% — с 5,7 тыс. человек до 8,3 тыс. человек. Пик активности этого сегмента по заработку на своем контенте в Telegram пришелся на август-сентябрь 2025 г.

Сколько зарабатывают микроинфлюенсеры на монетизации контента в Telegram

Авторы с аудиторией до 500-1000 подписчиков в Telegram используют различные модели получения дохода. Каждый тип монетизации контента в мессенджере имеет свой диапазон заработка за 2025 г.:

– Платные подписки на закрытые Telegram-каналы остаются основным источником дохода — этот инструмент используют более 10 тыс. микроинфлюенсеров. Общий доход сектора достигает более 990 млн руб. Средний чек за подписку составляет 580 руб.

– Донаты используют более 5500 микроинфлюенсеров. Совокупный доход сектора составил более 160 млн руб. Средний размер материальной поддержки от подписчика — 926 руб.

– Цифровые продукты (например, консультации, курсы) продают более 800 авторов с аудиторией до 1000 подписчиков. Объем сегмента — более 16 млн руб. Средняя цена за товар — 1453 руб.

– Физические товары (авторский мерч, одежду и прочее) продают более 130 микроинфлюенсеров. Доход сектора — более 5,5 млн руб. Средний чек за товары — 1961 руб.

Ключевые выводы исследования

С апреля по сентябрь 2025 г. количество зарабатывающих микроблогеров выросло на 46%.

Ключевые инструменты заработка микроблогеров на монетизации контента в Telegram: продажа подписок на закрытые Telegram-каналы (доход сегмента за год — более 990 млн руб.); донаты от подписчиков (доход сегмента за год — более 160 млн руб.).

Telegram утверждается как платформа, где размер аудитории не является барьером для заработка. Авторы с небольшими, но лояльными сообществами строят устойчивые системы регулярных доходов, работая напрямую со своими подписчиками — без необходимости набирать массовую аудиторию или зависеть от рекламных контрактов с брендами.