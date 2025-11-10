В «Фокус.Комплаенсе» появилась проверка воздушных судов на санкции ​

С расширением санкционных мер компании чаще сталкиваются с ограничениями на морской и воздушный транспорт. Теперь «Фокус.Комплаенс» — решение из линейки «Контур.Фокуса», позволяет проверять самолеты и вертолеты на санкционные списки наряду с уже доступной проверкой морских судов. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Новый инструмент «Фокус.Комплаенса» (ранее сервис назывался «Контур.Призма») помогает выявлять борты, которые находятся под санкциями, чтобы своевременно сокращать связанные с этим риски. Для проверки достаточно ввести наименование или регистрационный номер самолета или вертолета — сервис за секунды сверит данные с санкционными списками. На данный момент доступны сведения о 336 воздушных судах из источника OFAC (США).

Результат проверки — это не только факт присутствия воздушного борта в санкционный список. Пользователи получают подробную информацию: наименование, модель, текущий и предыдущий регистрационный номер, заводской и конструктивный номер, дату изготовления, оператора судна и код транспондера. Развернутые данные позволяют делать точные аналитические выводы и оперативно принимать решения по управлению рисками.

Антон Ломовский, руководитель проекта «Контур.Фокус»: «Мы видим, что санкционные ограничения затрагивают не только компании, но и их логистические активы. Проверка воздушных судов в «Фокус.Комплаенсе» помогает нашим клиентам вовремя выявлять риски, избегать простоев, блокировок и дополнительных расходов, а также минимизировать другие возможные потери от ограничительных мер».