CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы Цифровизация Искусственный интеллект
|

«Яндекс Маркет» обучит ИИ всех продавцов российского e-com

«Яндекс Маркет» запустил свою образовательную платформу и открыл к ней доступ всем продавцам на маркетплейсах и тем, кто только хочет ими стать. Среди ключевых тем материалов на платформе – как с помощью ИИ меньше тратить времени и сил на рутинные задачи и растить продажи. Например, как использовать нейросети для подготовки текстов, изображений, видео и инфографики и экономить на создании контента. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

Курсы и гайды на образовательной платформе подходят как новичкам, так и профессионалам. Команда маркетплейса и эксперты доступно рассказывают всем желающим, как начать продавать, а опытным партнерам — как вести эффективный бизнес, выстраивать продвижение и развивать витрину магазина. Пройти целый курс займет у партнеров не более 2 часов, а прочитать гайд — около 30 минут. Количество образовательных материалов будет постоянно увеличиваться.

Один из них — гайд о том, как быстро сделать качественный контент о товарах с помощью ИИ. Он специально сделан так, чтобы поделиться с партнерами конкретными инструкциями и научить промптингу, чтобы они смогли делегировать часть задач по работе с контентом нейросетям. Продавцы научатся генерировать продающие тексты, быстро писать ответы на отзывы, визуализировать преимущества бренда и делать анимированные видео.

В конце октября 2025 г. «Яндекс Маркет» добавил в личный кабинет продавца «Маркет AI» — чат с помощником на основе искусственного интеллекта. Бета-версия «Маркет AI» уже умеет отвечать на вопросы про маркетплейс и анализировать продажи. Так, например, он подскажет, какой список документов понадобится для получения отметки «Оригинал» или как заказать пропуск на склад. Для этого «Маркет AI» найдет ответы в «Справке». А при анализе продаж он расскажет, как они шли за последний месяц, сравнит динамику с прошлым периодом, поделится выручкой по категориям или брендам, а также подготовит прогноз.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки

Хакеры взломали бюджетное управление Конгресса США

Илон Маск потребовал у сотрудниц xAI предоставить внешность и голоса для обучения чат-бота

Ozon впервые в истории выплатит дивиденды

Осужденный российский хакер сломал систему: Ему собираются вернуть роскошную квартиру в центре Москвы

«Отец» интернета забыл добавить в него одну деталь, и он попал в рабство к гигантским технокорпорациям

Конференции

Толк Шоу

Современный цифровой офис 2025

Российские межсетевые экраны NGFW 2025
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие видеоредакторы на ПК для начинающих: выбор ZOOM

Обзор акустической системы Radiotehnika S-10NA: возрождение легенды в современном формате

Обзор линейки UGREEN MagFlow: первые зарядные устройства с поддержкой стандарта Qi2 25W

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/