«Авито Работа»: аналитики данных стали самыми высокооплачиваемыми офисными специалистами в России по итогам первых десяти месяцев 2025 года

Эксперты «Авито Работы» проанализировали рыночные зарплатные предложения по ключевым офисным профессиям за период с января по октябрь 2025 г. Рейтинг самых высокооплачиваемых офисных специалистов возглавили аналитики данных — в среднем этим специалистам предлагали 154,98 тыс. руб/мес за полный рабочий день (+2% за год). Они занимаются сбором, обработкой и визуализацией больших массивов данных, помогая компаниям принимать решения на основе цифр и фактов. При этом их доход, как и у других ИT-специалистов, варьируется в зависимости от опыта работы и грейда (junior, middle, senior). Об этом CNews сообщили представители «Авито».

При расчете средних зарплатных предложений для офисных сотрудников эксперты учитывали данные о вакансиях для начинающих специалистов с опытом работы от одного года до трех лет. При этом на ведущих позициях одной и той же профессии предлагаемые соискателям зарплаты могут в несколько раз превышать приведенные значения. В рейтинг также не вошли специалисты, чей доход в значительной степени зависит от бонусной части — комиссий и процентов со сделок или операций (брокеры, агенты по недвижимости, менеджеры по продажам и др.).

На втором месте по уровню средних зарплатных предложений оказались программисты — на этих позициях за период с января по октябрь 2025 г. кандидатам предлагали порядка 130,7 тыс. руб/мес (+7% за год), однако фактический заработок может варьироваться в зависимости от грейда специалиста, сферы деятельности компании и региона.

Замыкают тройку лидеров аналитики — специалисты, которые обрабатывают и интерпретируют информацию о продажах, клиентах и внутренней эффективности компании: за период с января по октябрь 2025 г. они могли рассчитывать в среднем на 129,15 тыс. руб/мес, что на 39% выше, чем годом ранее.

«Наибольший рост предлагаемых зарплат в офисном сегменте за десять месяцев 2025 го. наблюдается у группы ИT-специалистов и инженеров — зарплатные предложения для каждой из этих групп выросли в среднем на 17% за год. В ИT-сфере рост связан с масштабной цифровой трансформацией и внедрением решений на основе искусственного интеллекта, из-за чего компании конкурируют за программистов и аналитиков данных. Инженеры востребованы на фоне модернизации и автоматизации производств, развития строительной инфраструктуры и перехода предприятий на «умные» технологии», — сказал Кирилл Пшеничных, директор категории «Офисные профессии» «Авито Работы».