850 тыс. столичных пользователей МЭШ воспользовались инновационным ИИ-тренажером по математике за год

850 тыс. столичных школьников, их родителей и педагогов воспользовались запущенным в 2024 г. сервисом «Цифровой учитель» по математике за это время. Тренажер предназначен для учеников 5–9 классов и работает на базе искусственного интеллекта: анализирует знания ребенка, определяет темы, в которых у него возникают трудности, и предлагает упражнения для восполнения пробелов. О первых итогах работы сервиса рассказала Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития.

«В столичном образовании мы активно усиливаем направления, которые формируют будущее наших детей, включая, конечно, математическое. В этом учебном году в школах появились городские учебные курсы по математике, науке и технологиям для юных москвичей. Кроме того, мы стремимся поддержать каждого ребенка и создаем гибкие подходы и методы, чтобы предоставить индивидуальную траекторию обучения. Один из таких инновационных инструментов – «Цифровой учитель» по математике, запущенный в прошлом учебном году. Система адаптируется под каждого ученика: если он справляется с заданиями, алгоритмы предлагают более сложные варианты, а если возникают трудности, подбирают упражнения для повторения и отработки «пробелов». Все происходит в режиме реального времени, а прогресс доступен как самому школьнику, так и его родителям. Сервис запустили в начале прошлого учебного года — за это время он стал одним из самых популярных в «Московской электронной школе». На сегодняшний день им воспользовались уже 850 тыс. школьников, их родителей и педагогов, а общее количество обращений превысило 14,3 млн», — сказала Анастасия Ракова.

Сервис предлагает два формата использования. Первый — самостоятельные занятия. Школьники, обращаясь впервые к «Цифровому учителю» из электронного дневника, проходят диагностический тест. После этого система формирует индивидуальную образовательную программу, включающую теорию и практические задания с автопроверкой. Алгоритмы отслеживают прогресс ребенка и корректируют процесс обучения в реальном времени.

Второй формат — решение заданий из сервиса, которые педагог выдает на дом. Если ученик допускает ошибки, система рекомендует выполнить дополнительные упражнения для их отработки. Сразу после выполнения школьником работы учитель может ознакомиться с результатом и увидеть, какие темы усвоены, а с какими возникают трудности.

Возможности «Цифрового учителя» регулярно расширяются. Так, в марте в сервисе появилось более двух тысяч материалов по предмету «Вероятность и статистика», а с мая, кроме математических дисциплин, ученики 5–10 классов могут изучать с помощью искусственного интеллекта и английский язык.

Сервис доступен в веб-версии электронного дневника в навигационной панели и в разделе «Учеба» во вкладке «Предметы» (нужно выбрать предмет «Математика»). Воспользоваться ИИ-инструментом также можно в мобильном приложении «ДневникМЭШ”» (раздел «Школа»), а также в библиотеке «МЭШ» (фильтр «Партнеры и издательства»).

Помимо тренажера по математике, для учеников запущен «Цифровой учитель» по английскому языку. Уже в этом учебном году аналогичные сервисы появятся для подготовки к физике и информатике.

