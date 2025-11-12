Платформа «VK Видео» обновила кабинет автора: новые метрики, улучшенная статистика и расширенные инструменты управление контентом

Платформа «VK Видео» представила обновлённый кабинет автора — инструмент для работы с контентом и анализа аудитории. Управление каналом стало проще, а аналитика — глубже и нагляднее.

В полностью обновленном разделе «Обзор» авторам «VK Видео» стали доступны виджеты с краткой статистикой по каналу, самым популярным и последним опубликованным видео. Управлять контентом и следить за статистикой стало удобнее.

Разделы «Аналитика канала» и «Аналитика видео» получили новый интерфейс, виджеты и метрики. Среди них — «общее время просмотра», «источники трафика», продвинутые данные по аудитории, подробная статистика по поисковым запросам и подпискам под видео. Изменения упростят анализ эффективности контента и поможет точнее оценивать результаты. Авторам стала доступна полная статистика — данные можно посмотреть с момента запуска приложения «VK Видео» (сентябрь 2022 г.).

Обновление коснулось и раздела «Мои видео»: помимо улучшенного UX, появились функции массового выделения, редактирования, публикации видео и добавления в плейлисты и другие функции, реализованные по запросам авторов.

Директор по продукту «Сообщества и опыт автора» VK Вера Советкина сказала: «Мы развиваем «VK Видео» вместе с авторами и предоставляем им современные инструменты для управления, оптимизации и анализа, которые позволяют идти в ногу со временем, расти, находить новую аудиторию и создавать востребованный контент для миллионов. Новый кабинет — это еще один шаг к более прозрачной и глубокой аналитике, а также к более эффективной работе с аудиторией».