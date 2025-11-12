Шелехов получил улучшенную LTE-сеть

Абоненты «МегаФона» в Шелехове теперь могут активнее пользоваться современными цифровыми сервисами и на более комфортных скоростях загружать страницы в интернете. Инженеры оператора усилили сеть 4G в городе, проведя модернизацию оборудования. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Улучшенное качество связи теперь доступно в первом и четвертом микрорайонах, 11-м и 20-м кварталах, на проспекте Строителей и в других локациях. Технические специалисты увеличили скорости передачи данных благодаря активации дополнительных слоев LTE и переводу существующих частот в современный стандарт. Теперь смартфоны абонентов могут ловить интернет-скорости до 120 Мбит/с.

Местным жителям и гостям Шелехова стало удобнее пользоваться привычными цифровыми сервисами: общаться и быстро передавать «тяжелые» файлы в мессенджерах и почте, смотреть видео в социальных сетях, получать государственные услуги, оплачивать счета и совершать покупки онлайн.

«Повышение скорости интернета и надежности связи отразилось на более чем 40 тыс. жителей. Шелехов входит в десятку самых населенных городов Приангарья и является городом-спутником Иркутска, современная телеком-инфраструктура здесь напрямую влияет на качество жизни. Наши инженеры провели модернизацию базовых станций, а именно перераспределили частоты в пользу 4G, а также активировали дополнительные слои, которые снизили нагрузку на оборудование. Благодаря этому абоненты могут заметить более быструю загрузку интернет-страниц и файлов», – сказал директор «МегаФона» в Иркутской области Алексей Михайлов.

Кроме того, в Шелеховском районе оператор усовершенствовал оборудование в селе Баклаши и возле железнодорожной станции «Голубые ели», рядом с которой располагаются многочисленные садоводства.