«Турвизор» обновил раздел «Турстатистика»: расширенная аналитика рынка туризма на базе больших данных

«Турвизор», платформа поиска туров и отелей, анонсировала редизайн и расширение функциональности раздела «Турстатистика» — цифрового инструмента для глубокой аналитики рынка пакетных туров. Об этом CNews сообщили представители «Турвизор».

Новый раздел предоставляет доступ к актуальным данным о бронированиях, популярности туристических направлений, туроператоров и отелей, что позволяет анализировать динамику спроса и выявлять рыночные тренды в режиме реального времени.

Ключевые возможности обновленной «Турстатистики»

Мониторинг рынка: отслеживание объемов бронирований и заявок по всей системе.

Рейтинги и сравнения: оценка популярности туроператоров, направлений и отдельных отелей на основе онлайн-покупок и заявок.

Гибкая фильтрация: анализ данных по множеству параметров (город вылета, страна, курорт, период, питание, категория отеля).

Визуализация данных: интерактивные графики и рейтинги топ-30 отелей по бронированиям.

Регулярное обновление: данные в разделе актуализируются с высокой частотой, что позволяет оперативно отслеживать сезонные и рыночные изменения.

Инструмент ориентирован на аналитиков, представителей СМИ, игроков туристического рынка и digital-специалистов, которым необходимы структурированные и достоверные данные для подготовки исследований, мониторинга и принятия бизнес-решений.

«Наша задача — сделать рынок пакетных туров более прозрачным и технологичным для всех участников. Мы предоставляем не только агрегированные данные, но и инструменты для их глубокого анализа. Это открывает новые возможности для стратегического планирования и поиска точек роста», — сказал Илья Юртаев, генеральный директор «Турвизор».