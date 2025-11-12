Выручка VK Tech за девять месяцев 2025 г. выросла на 39% год к году до 10,7 млрд рублей

VK Tech — разработчик корпоративного ПО, технологическая вертикаль МКПАО «ВК», публикует финансовые и операционные результаты за девять месяцев 2025 г. Об этом CNews сообщили представители VK.

Финансовые и операционные результаты за девять месяцев 2025 г. (Отражены неаудированные показатели сегмента VK Tech в соответствии с данными управленческого учета)

Выручка выросла на 38,9% год к году до 10,7 млрд руб. Наиболее динамичный рост показали бизнес-приложения (+94,7% год к году) и сервисы продуктивности VK WorkSpace (+63,5% год к году). Количество клиентов увеличилось в 4 раза год к году до 26,8 тыс. Среди клиентов VK Tech компании из различных отраслей экономики, включая телекоммуникации, ритейл, финансовый и нефтегазовый секторы.

Выручка от крупных клиентов увеличилась на 40,5% год к году, рост выручки от клиентов малого и среднего размера составил 34,8%. На долю крупных клиентов приходится 70% выручки. В отчетном периоде реализованы крупные проекты, в том числе, с такими компаниями как «Газпром», «АвтоВАЗ», ВТБ, ДОМ.РФ, «Почта России», «Северсталь», Lamoda.

Рекуррентная выручка выросла в два раза год к году, ее доля превысила 75%. Рекуррентная выручка удвоилась за счет кратного увеличения клиентской базы, использующей сервисы по модели On-Cloud, а также роста выручки от технической поддержки. С учетом сезонности продаж решений по модели On-Premise, большая часть которых исторически приходится на четвертый квартал, доля рекуррентной выручки превысила 75%.

Скорректированная EBITDA составила 1,5 млрд руб. Рентабельность по скорректированной EBITDA — 13,9%.

Генеральный директор VK Tech Павел Гонтарев: «VK Tech реализует стратегию, основанную на развитии продуктов-лидеров рынка и комбинации всех моделей поставки нашего ПО. Это позволяет создавать ИТ-экосистему для каждого клиента под его конкретные задачи. Мы работаем с бизнесом любого масштаба — от малого и среднего до крупных компаний, — предлагая ИТ-сервисы, отвечающие их текущим и будущим запросам. Эффективность наших решений выражается в стабильных темпах роста выручки, уровне рентабельности и потенциале дальнейшего развития».

Распределение выручки по направлениям

Экосистема корпоративного ПО VK Tech включает: облачную платформу, сервисы продуктивности, дата-сервисы и бизнес-приложения. Продукты доступны по моделям поставки On-Premise и On-Cloud. Якорными продуктами VK Tech являются облачная платформа VK Cloud и сервисы продуктивности VK WorkSpace, на которые приходилось 73% выручки за девять месяцев 2025 г.

Выручка направления «Облачная платформа» за девять месяцев 2025 г. выросла на 25,4% год к году до 4,0 млрд руб., в том числе рост выручки от продаж по модели On-Cloud составил 33,4% год к году. Количество проектов на базе публичного облака увеличилось на 14,6% за девять месяцев 2025 г. по сравнению с аналогичным периодом 2024 г.

Выручка направления «Сервисы продуктивности» за девять месяцев 2025 г. выросла на 63,5% год к году до 3,8 млрд руб. за счет роста выручки от продаж в формате On-Cloud в 3,1 раза год к году. Средняя ежемесячная аудитория активных пользователей платных учетных записей по модели поставки On-Cloud за девять месяцев 2025 г. увеличилась на 89,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г.

Выручка направления «Дата-сервисы» за девять месяцев 2025 г. составила 1,3 млрд руб., основная часть выручки приходится на продажи по модели On-Premise и исторически формируется во втором полугодии.

Выручка направления «Бизнес-приложения» за девять месяцев 2025 г. выросла на 94,7% год к году и составила 1,6 млрд руб., благодаря росту продаж в формате On-Premise в 2,3 раза год к году.