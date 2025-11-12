CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Яндекс» запускает акселератор для высокотехнологичных стартапов студентов и молодых ученых

«Яндекс» запускает акселератор для наукоемких технологических стартапов. Он рассчитан на студентов и молодых ученых, у которых есть стартап или исследовательский проект в области глубоких технологий (DeepTech): искусственного интеллекта, робототехники, анализа данных и других направлений. Цель акселератора — поддержать инновационные научные разработки и помочь командам превратить их в продуктовые решения. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

DeepTech (Deep Technologies, глубокие технологии) — прорывные технологии, которые основаны на фундаментальных научных открытиях и сложных инженерных разработках. Чаще всего они сочетают в себе несколько дисциплин — например, решения на стыке искусственного интеллекта и медицины могут упростить диагностику редких заболеваний, которые раньше было сложно или невозможно выявить.

Участвовать можно даже с проектом на ранней стадии — главное, чтобы у команды была подтвержденная гипотеза. Отбор пройдет в несколько этапов, на которых эксперты «Яндекса» выберут самые перспективные проекты. Будут оцениваться технологическая инновационность, реалистичность плана развития, навыки команды и другие параметры.

Дорабатывать проекты в ходе акселератора участники будут при поддержке менторов — экспертов «Яндекса» в области машинного обучения, физического ИИ, генеративных технологий и других направлений. Менторы будут консультировать команды, проверять гипотезы, помогать с выбором оптимального пути развития технологии и подготовкой проектов к защите. Также на время работы каждая команда получит доступ к облачным ресурсам Yandex Cloud.

По итогам акселератора состоится демодень, на котором команды представят свои проекты. В состав жюри войдут генеральный директор Алисы и умных устройств Валерий Стромов, генеральный директор «Яндекс Роботикс» Иван Калинов, технический директор поисковых сервисов и ИИ Алексей Гусаков, технический директор городских сервисов Никита Борисов, руководитель сервиса «Яндекс Такси» Александр Аникин, HR-директор «Яндекса» Дарья Золотухина, директор «Яндекс Образования» Дарья Козлова, руководитель фонда технологических инициатив Илья Шаров и другие ведущие эксперты компании.

Жюри выберет три лучших проекта — будут учитываться инновационность решения, его практическая применимость, прогресс команды и другие критерии. Призовой фонд составит шесть млн руб.: три млн руб. за первое место, два млн руб. — за второе и один млн руб. — за третье. Также команды-победители получат гранты на использование облачных ресурсов Yandex Cloud номиналом от 250 тыс. до одного млн руб.

«В «Яндексе» всегда была сильна культура изобретательства. Многие решения, которые сейчас успешно работают на рынке, выросли из экспериментов — например, складские роботы или автономный транспорт. Мы запустили Yandex AI Startup Lab, чтобы поддержать талантливых исследователей, поделиться с ними опытом создания проектов с нуля и показать, как мы применяем передовые технологии на практике», — сказала HR-директор «Яндекса» Дарья Золотухина.

«Яндекс» развивает научные и образовательные проекты в области технологий с 2007 г. Среди них — «Школа анализа данных», «Яндекс Лицей», факультет компьютерных наук на базе НИУ ВШЭ, олимпиада по искусственному интеллекту и анализу данных AIDAO, бакалавриат AI360 на базе ведущих российских вузов для подготовки специалистов по проектированию и внедрению ИИ и другие. Кроме того, в «Яндексе» действует фонд технологических инициатив, который поддерживает новаторские проекты сотрудников компании.

Финальный этап отбора и демодень будут очными и пройдут в Москве. Участникам из других городов «Яндекс» оплатит проезд, проживание и питание.

