Аудитория RuStore превысила 65 млн в месяц

Магазин приложений RuStore продолжает демонстрировать устойчивый рост: ежемесячная аудитория платформы по итогам октября 2025 достигла 65,5 млн пользователей, что составляет половину всех интернет-пользователей в России. Об этом CNews сообщили представители RuStore.

По сравнению с октябрем 2024 г. аудитория магазина приложений выросла в полтора раза. Также увеличивается количество эксклюзивных пользователей с RuStore — с начала 2025 г. показатель вырос на 23%

«За три с половиной года RuStore превратился из стартапа в одну из главных платформ для распространения мобильных приложений в России. Рекордная аудитория в 65,5 млн пользователей подтверждает правильность выбранной стратегии: мы развиваем каталог, инвестируем в технологии и осваиваем новые рынки. Сейчас пользователям доступно более 85 тыс. сервисов и игр от разработчиков из 70 стран мира», — отметил руководитель RuStore Дмитрий Панкрушев.

Магазин приложений расширяет присутствие на новых устройствах — RuStore уже доступен на ридерах, медиацентрах, телевизорах и планшетах.

