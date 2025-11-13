«Честный знак» и Федеральное казначейство интегрируются для защиты госзакупок от небезопасных товаров

«Честный знак» и Федеральное казначейство интегрируются для защиты госзакупок от небезопасных товаров. Об этом CNews сообщили представители сервиса «Честный знак».

Заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий Реваз Юсупов сообщил о планах интеграции системы цифровой маркировки «Честный знак» с Единой информационной системой в сфере закупок (ЕИС «Закупки») Федерального казначейства России. Реализация проекта запланирована на 2026 г.

По его словам, объединение систем позволит на этапе госзакупок автоматически проверять и блокировать просроченную, нелегальную и другую потенциально небезопасную продукцию, не допуская ее поступления в государственные и социальные учреждения.

«Это наглядный пример того, как цифровизация, государственные системы и маркировка смогут изменить жизнь граждан к лучшему. Разрешительный режим уже работает в розничных продажах и помогает блокировать продажу просроченных и других товаров с нарушениями на кассе. Однако пока этот механизм не действует при госзакупках, чем пользуются недобросовестные поставщики. Новая мера позволит защитить больницы, детские сады, школы и, самое главное, людей – детей и уязвимые категории граждан», – отметил Реваз Юсупов.

Интеграция систем распространит разрешительный режим на госзакупки товаров, подлежащих обязательной маркировке. Согласно проекту, ЕИС «Закупки» будет автоматически получать данные о проверке кодов маркированных товаров из системы «Честный знак» для выдачи разрешения или запрета на их приобретение государственными учреждениями.

Ожидается, что новая интеграция станет дополнительной гарантией безопасности товаров, а также инструментом более прозрачного и рационального расходования бюджетных средств. Наряду с техническими решениями по интеграции информационных систем маркировки и Федерального казначейства будут подготовлены предложения и нормативные акты по внесению изменений в законодательство о государственных закупках.