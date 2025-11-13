CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Индекс клиентского сервиса «Авто.ру» теперь учитывает достоверность объявлений продавцов

«Авто.ру» дополнил Индекс клиентского сервиса дилеров (ИКС) новым критерием — оценкой достоверности объявлений. Теперь рейтинг дилерских центров зависит не только от отзывов реальных клиентов, но и от точности информации в объявлениях от дилеров. Об этом CNews сообщили представители «Авто.ру».

Дилерские центры, которые сразу публикуют объявления с корректным VIN-номером, актуальной ценой и с достоверной информацией о пробеге и повреждениях автомобиля, будут иметь более высокую оценку ИКС. Еще один критерий — у сервиса не должно быть жалоб на продавца от покупателей.

Корректность информации в объявлениях контролирует служба модерации «Авто.ру» с помощью специальных алгоритмов, которые в режиме реального времени проверяют данные. Если найдены несоответствия, подключается команда сервиса для дополнительной проверки. Также, модерация реагирует на 100% обращений пользователей о несоответствии данных. В случаях, когда в объявлении обнаружены расхождения с реальной ситуацией, модерация вносит правки или блокирует объявление до тех пор, пока продавец не внесет изменения.

Если у модерации «Авто.ру» нет замечаний к достоверности объявлений дилерского центра, его ИКС будет выше. Оценка индекса обновляется ежедневно.

Индекс клиентского сервиса «Авто.ру» — это независимый объективный рейтинг, который помогает оценить уровень качества сервиса дилеров. Он формируется на основе отзывов людей, которые действительно обращались за покупкой или консультацией в дилерский центр. Фактор достоверности объявлений дилеров в ИКС — еще один шаг к более честному и прозрачному рынку и повышению клиентского сервиса.

Оценку ИКС можно посмотреть на странице дилера или в карточке объявления автомобиля на «Авто.ру».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки

В Telegram «варфоломеевская ночь». За сутки заблокировано более полумиллиона каналов

Власти постсоветской республики запретили работу майнинговых ферм, потреблявших электроэнергию из России

Экс-глава бывшего владельца Qiwi скупил его акции на 1,6 миллиарда

Евросоюз начал антимонопольное расследование против Google, объявившей войну поисковым накруткам

Роботы с ИИ провалили тесты на безопасность. Они соглашались отбирать у человека инвалидное кресло и крали данные кредиток

Конференции

Толк Шоу

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

6 Bluetooth-меток и GPS-трекеров, которые можно купить в России: хиты продаж

Обзор Baseus Bass BP1 Pro: TWS-наушники с адаптивным шумоподавлением и поддержкой LDAC

Обзор HUAWEI nova 14: модное решение в среднеценовом сегменте

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/